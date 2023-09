L'adquisició té un pressupost de 47.500€ abans d'impostos

Actualitzada 04/09/2023 a les 11:34

El Port de Tarragona ha licitat la compra de dos equips fixes de neteja de la lamina d'aigua anomenats skimmers. Aquests equips s'instal·laran a la dàrsena del Moll de Costa i ajudaran a la neteja de residus sòlids i líquids que es trobin a l'aigua.Es tracta d'una primera instal·lació que en cas d'obtenir resultats positius es podria estendre a d'altres zones portuàries on l'accés de l'embarcació Pelicano (l'embaració encarregada de la neteja de forma manual) és complicada.L'Autoritat Portuària de Tarragona té un paper clau en la recollida i gestió dels residus a la làmina d'aigua. Mitjançant estratègies innovadores i tecnologia, treballa per mantenir les aigües portuàries netes. En aquesta missió, els darrers desenvolupaments tecnològics han agafat un paper central.Els equips de neteja automatitzats, com aquests skimmers, actuaran com a suport essencial per a la neteja diària ja realitzada per l'embarcació Pelicano. Aquesta col·laboració entre tecnologia i esforç humà garantirà una neteja més minuciosa i eficaç. A més, aquests equips estan especialment dissenyats per abordar zones més difícils d'accedir, evitant així l'acumulació de residus en àrees crítiques.Aquests primers equips que s'instal·laran a la dàrsena del Moll de Costa tindran mínim 3 metres d'amplada, 1,5 m de llargada i 2 m d'alçada. Aquestes grans dimensions dotaran a l'aparell d'una capacitat de recollida de 300 litres de residus.La introducció d'aquests equips de neteja automàtics no és només una mesura immediata, sinó un pas ferm cap a un futur sostenible on l'Autoritat Portuària de Tarragona demostra la el seu compromís per sostenibilitat a través d'accions tangibles.