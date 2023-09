Aquest dilluns es posen a la venda les entrades de les funcions de Dames i Vells d'enguany a Tarragona

Enguany el Ball Parlat celebra una edició especial, Carcamals a la Romana, per a celebrar el 40+3 aniversari de la recuperació del Ball

Actualitzada 04/09/2023 a les 09:40

A causa de la situació d'excepció viscuda durant els anys pandèmics, el Ball de Dames i Vells de Tarragona es va quedar amb les ganes de celebrar el 40è aniversari de la recuperació del Ball (1980-2020) i, per aquest motiu, enguany es duu a terme una edició especial del Ball de Dames i Vells, amb passis de durada superior a l'habitual, més actors, música i infraestructura.

La celebració del 40+3 aniversari de la recuperació del Ball es concretarà amb un “Ball de Dames i Vells a la Romana” titulat Carcamals a la Romana. L'acció passa a la Tàrraco imperial del segle I dC (any 43 dC) i tots els personatges s'adaptaran a aquest període històric i es mantindran les típiques parelles i les autoritats pròpies del ball però a la Romana.

La proposta especial d'enguany serveix per demostrar que el Ball és atemporal i que la trama funciona en diferents èpoques, ja que les situacions que presenten les parelles són equiparables a les de cada moment històric: la crítica al poder, les raons entre les parelles, injustícies, retalls de llibertats, violència, etc. temes que es vehiculen a través de l'humor gruixut i barroer que caracteritza al Ball de Dames i Vells. Toca Peron!

El Ball ja ha iniciat la difusió de l'edició d'aquest 2023, Carcamals a la Romana, a través del seu canal de Tiktok.

@damesivells Falta menys per Santa Tecla que per acabar el mosaic. Aquesta Santa Tecla Dames i Vells presenta: Carcamals a la Romana! estigueu atents a les nostres xarxes! #santatecla23 #tarragona #santateclatarragona @agenda_tgn ♬ sonido original - damesivells

Representacions d'enguany i venda d'entrades per Carcamals a la Romana

Les representacions d'enguany de Carcamals a la Romana es duran a terme els dies 21 de setembre (20 h / 21 h / 22 h), 22 de setembre (20 h / 21 h / 22 h) i 23 de setembre (11.30 h / 12.30 h / 17.30 h / 19.30 h / 20.30 h). Enguany, tots els passis es duran a terme a la mateixa plaça de Dames i Vells i l'accés serà a través del carrer Riudecols.

La venda d'entrades per les funcions es durà a terme a través del sistema de venda de l'Ajuntament (https://entrades.tarragona.cat) a partir d'avui dilluns 4 de setembre. El cost de l'entrada serà de 3 euros per persona i es podran adquirir un màxim de 6 entrades per cada operació de compra.

Venda de marxandatge

Com cada any, el Ball de Dames i Vells compta amb productes de marxandatge que habitualment es poden adquirir en actes organitzats pel Ball i en les representacions. Enguany, a més a més, també es podran trobar a l'estand de les Festes (vestíbul del Teatre Tarragona, Rambla Nova, 11) que estarà obert de l'11 al 23 de setembre, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h. El dia 24, de 10 a 14 h.