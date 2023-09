El FITT-Noves Dramatúrgies tanca la seva 10a edició amb una ocupació del 89%: «Hem trencat tots els sostres»

El director del festival calcula que s'ha superat els 7.000 espectadors i s'ha doblat la taquilla de l'any passat

El Festival Internacional de Teatre de Tarragona (FITT) – Noves Dramatúrgies, que s'ha celebrat des del 30 d'agost fins aquest diumenge 3 de setembre, ha tancat la seva 10 edició amb una ocupació del 89%. «Hem trencat tots els sostres que teníem», ha resumit el seu director, Joan Negrié, en declaracions a l'ACN. Segons les xifres de l'organització, s'ha venut tots els abonaments totals per a l'espectacle –eren 200 en total-, mentre que els abonaments de nit i de dia s'han multiplicat per tres. Negrié calcula que, un cop fet el recompte definitiu, l'edició d'enguany haurà superat els 7.000 espectadors, gairebé 2.000 més que l'any passat.Segons el director, el certamen també ha estat un èxit en taquilla: s'ha doblat la recaptació de l'edició anterior, passant dels 23.000 euros als 56.000.Per tot plegat, Negrié ha assegurat que en fan «la millor valoració que es podria fer». Segons creu, el festival ja s'havia consolidat abans d'aquest any i considera que amb aquesta edició el que s'ha aconseguit és «la massificació». «La gent no tenia cap dubte que hi havia de participar», ha explicat.Per a Negrié, la gran sorpresa del certamen d'enguany ha estat 'El desmontaje', de la uruguaiana Jimena Márquez, que assegura que «ha fascinat a absolutament tothom». També ha destacat el paper de la companyia Peeping Tom amb la seva obra 'Diptych: The missing door and the lost room', que remarca que molts assistents van afirmar que «recordarien tota la vida».A banda, també ha valorat positivament la rebuda de l'obra Palmasola, sobre presos bolivians, que es va poder veure a l'antiga presó de Tarragona, que per primer cop va acollir una obra. Per a Negrié, això va ser «molt especial» per als tarragonins perquè van poder entrar «en un espai mític».Malgrat els aiguats del cap de setmana, Negrié ha negat que la pluja hagi tingut cap afectació major en el festival. Segons ha relatat, l'únic canvi ha estat que el karaoke del dissabte al vespre, que estava previst que es fes a la rambla de Tarragona, es va haver de traslladar al Palau Firal. De totes maneres, ha valorat positivament l'esdeveniment i ha dit que es va viure «un final de festa espectacular».D'altra banda, Negrié ha descartat que de cara a properes edicions es pugui ampliar els dies de durada del festival arran de la incorporació de més municipis que acolliran obres de teatre. El director veu important mantenir el format actual perquè creu que els assistents «no s'hipotecarien tants dies» per anar al certamen.Enguany el FITT tancarà la seva 10a edició a la Canonja amb l'obra 'Dos vidas. Zwei Leben', i de cara a l'any vinent s'hi sumaran dos municipis més, que l'organització encara no ha volgut revelar. Segons Negrié, un cop acabi el festival estudiaran quina és la via per poder incorporar els dos municipis i compaginar-ho amb les representacions a Tarragona.