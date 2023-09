Un tram de les escales del Palau Firal està fora de servei a causa d'un acte vandàlic

Els veïns esperen «des de fa un mes» que se substitueixin els vidres que van ser trencats

Actualitzada 31/08/2023 a les 20:07

No és el primer cop

El primer tram de les escales mecàniques del Palau Firal i de Congressos està fora de servei. I no es tracta d'una cosa recent, sinó que fa setmanes que es troba així. «Estan aturades des de fa un mes o més», assegura la presidenta de l'Associació de Veïns del barri del Port, Mari Carmen Puig, qui explica que ja va notificar l'Ajuntament sobre aquest problema. Ahir, el consistori, a través de les xarxes socials, va explicar que «el primer tram de les escales mecàniques va patir un nou acte de vandalisme» a principis d'agost. Concretament, uns individus van trencar algun dels vidres que es troben als laterals de les escales.Així, el govern municipal ha decidit deixar-lo aturat, per motius de seguretat. «Des del Departament d'Enginyeria, assenyalen que estan a l'espera de rebre els nous vidres especials i tallats a mida i, tan aviat com arribin, es col·locaran», van informar. Una vegada se substitueixin els que estan trencats, aquest tram tornarà a entrar en funcionament. «Sembla que, a l'agost, les coses van més lentes», comenta Puig.Fa dos anys es va viure una situació similar. En aquell moment, els usuaris van denunciar que el segon tram de les escales mecàniques feia mes i mig que no funcionaven. «Des de llavors, només havíem tingut aturades puntuals», apunta la presidenta de l'agrupació veïnal. Ara, les persones que volen pujar des de la carretera del General Moragues fins al carrer de Pons d'Icart, han de pujar uns 20 esglaons a peu per, posteriorment, poder utilitzar els altres tres trams de les escales mecàniques.El col·lectiu més afectat per aquest problema és el de la gent gran que viu a la Part Baixa i les fan servir amb freqüència. «Les escales mecàniques són genials per poder pujar fins a la Rambla», expressa Puig. També ho són les del carrer Vapor, per anar al Mercat Central: «Darrerament, no hi hem patit cap aturada de llarga durada, només algun problema puntual». Des de l'AV del barri del Port esperen que la substitució dels vidres trencats no trigui a arribar, «si no, ho haurem de recordar a l'Ajuntament en unes setmanes».Puig ha aprofitat també per demanar que l'ascensor que hi ha al costat de les escales del Palau Firal sigui accessible per a la ciutadania, sobretot per a les persones amb mobilitat reduïda. «Podrien obrir-lo de manera circumstancial quan es deixa fora de servei algun tram de les escales, com ha passat ara», afirma. De fet, aquesta va ser una de les idees que van proposar els representants veïnals i les entitats de la zona per incloure-la al Pla Integral de la Part Baixa.