L'Ajuntament de Tarragona demana 25 anys de presó per a la cúpula directiva d'IQOXE i 9MEUR de multa

El consistori sol·licita una pena de 10 anys per a l'exdirector general de la companyia José Luis Morlanes

Actualitzada 01/09/2023 a les 10:01

L'Ajuntament de Tarragona demana 25 anys de presó per a la cúpula directiva d'IQOXE i una multa de 9 milions d'euros a l'empresa per l'explosió del 14 de gener de 2020, on van morir tres persones.



El consistori, personat com a acusació particular, ha presentat el seu escrit aquest divendres al jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona, segons ha publicat el Diari de Tarragona i han confirmat fonts municipals a l'ACN. Pel màxim responsable de la companyia, José Luis Morlanes, sol·liciten una pena de 10 anys, mentre que pel qui va ser director de la planta, Juan Manuel Rodríguez Prats, 8 anys i 9 mesos de presó i per l'exresponsable de seguretat, Gerard Adrio, 6 anys i 9 mesos.Tot ells estan acusats d'un delicte contra la seguretat industrial, d'homicidi imprudent greu i estralls.