Els Gegants Moros de Tarragona, convidats d'honor a la Festa Major de Granollers

Les darreres sortides que els Gegants Moros han realitzat fora de Tarragona han estat a Reus, Constantí i Vilanova i la Geltrú

Actualitzada 01/09/2023 a les 15:20

Els Gegants Moros de Tarragona participen demà, dissabte 2 de setembre, a la Festa Major de Blancs i Blaus de Granollers. Ho faran com a convidats d'honor a la Convidada dels Gegants de la ciutat de Granollers. La Convidada és l'acte on els quatre gegants de la ciutat de Granollers conviden cada any els gegants d'una població per poder mostrar a la seva ciutat la cultura i tradició d'un conjunt de gegants triats per la seva importància i singularitat.En rebre la invitació, la proposta va ser aprovada per la Comissió Assessora del Seguici Popular. Els gegants Moros han sortit en comptades ocasions sempre sota el criteri de la Comissió Assessora del Seguici atenent a raons històriques i de lligam dels gegants amb els d'altres poblacions del país.Les darreres sortides que els Gegants Moros han realitzat fora de Tarragona han estat a Reus, en motiu de la Capital de la cultura Catalana 2017, a Constantí l'any passat pel 700 anys de l'arribada del Braç de Santa Tecla i el 75è aniversari de la recuperació dels Gegants Grossos i gegantons de Vilanova i la Geltrú el passat mes de juliol.