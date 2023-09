Dilluns es presenta l'estudi guanyador de la II Beca CEPAC

Durant l'acte també es farà pública la convocatòria de la tercera edició de la beca

El vestíbul del Teatre Tarragona acollirà el pròxim dilluns dia 4 de setembre, a les 19 h, l'acte de presentació dels resultats de l'estudi «Una diapositiva social i cultural de les colles castelleres de Catalunya», el projecte guanyador de la II Beca convocada pel Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells (CEPAC), i finançada per l'Ajuntament de Tarragona.El mateix acte servirà per a llençar la convocatòria de la tercera edició de la beca, que en aquest cas es fa conjuntament amb la Càtedra per a l'Estudi del Fet Casteller de la Universitat Rovira i Virgili.La recerca guanyadora de la II Beca és el primer estudi complet realitzat sobre la composició social de les colles castelleres, amb una enquesta que va rebre prop de 2.000 respostes vàlides que ofereixen una panoràmica molt precisa de qui són els castellers i les castelleres avui en dia en relació a qüestions com l'origen, el nivell educatiu, la situació familiar o el seu posicionament polític. La recerca l'han dut a terme les tarragonines Elisa Alegre-Agís i Mireia G. Mohedano, que seran les encarregades d'explicar les principals conclusions.L'acte comptarà amb la participació de la consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, el president del CEPAC, Miquel Botella; i la directora de la Càtedra URV per a l'Estudi del Fet Casteller, Marta Calull. Tots tres presentaran la tercera edició de la beca, que amb la incorporació de la URV als convocants dobla la seva dotació, pujant als 8000 euros.L'assistència a l'acte, que forma part del programa «Cultura viva» de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme de la Generalitat de Catalunya, és lliure i gratuïta.