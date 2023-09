Darrer cap de setmana per visitar al Port de Tarragona l'exposició de fotoperiodisme del Premi Mañé i Flaquer

Actualitzada 01/09/2023 a les 11:20

L'exposició «Premi de Fotoperiodisme Camp de Tarragona» encara la recta final al Tinglado 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona. Aquest cap de setmana és el darrer per visitar la mostra, que, des de la seva inauguració el passat 21 de juliol, ha estat visitada per quasi 900 persones.L'exposició «Premi de Fotoperiodisme Camp de Tarragona» exhibeix les 44 fotografies presentades a la categoria de Fotoperiodisme de la XXXV edició (2022) del Premi de Periodisme Mañé i Flaquer, organitzat per l'Ajuntament de Torredembarra i la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb el patrocini de Repsol i la col·laboració del Port de Tarragona.Fins al 3 de setembre hi ha temps per contemplar l'obra dels 13 fotoperiodistes que hi participen: Fabián Acidres, Jordi Borràs, Marc Colilla, Christian Creixell, Ariadna Escoda, Carles Esporrín, Xavi Jurio, Anna Lofi, Alba Mariné, Tjerk van der Meulen, David Oliete, Laia Solanellas i Josep Lluís Sellart.Després de fer estada a Tarragona, les fotografies s'exposaran a la Sala Lluís d'Icart del Pati del Castell de Torredembarra, del 4 al 27 d'octubre, i a la Sala Fortuny del Centre de Lectura de Reus, del 3 de novembre al 9 de desembre.La voluntat de l'exposició, produïda pel Port de Tarragona, és fomentar la consciència social i promoure el valor del fotoperiodisme compromès i la seva capacitat per atraure l'atenció sobre temes importants. En aquest sentit, les instantànies exposades, totes elles vinculades informativament al Camp de Tarragona, són testimonis gràfics de situacions d'actualitat, denúncies, fets rellevants i moments que han marcat la nostra història recent.Així, l'espectador podrà visualitzar alguns dels fets més noticiables ocorreguts a les comarques tarragonines entre l'1 de setembre de 2021 i el 31 d'agost de 2022, com ara la devastació dels temporals, les seqüeles dels llargs episodis de sequera, el drama humà que hi ha darrere qualsevol desnonament, les tràgiques conseqüències del tiroteig perpetrat per un extreballador de Securitas, la bellesa acrobàtica de la Fira del Circ Trapezi o les llums multicolors de les Festes Decennals de Valls, entre d'altres.Entre aquestes imatges hi ha la fotografia guanyadora de l'edició de 2022 del Premi Fotoperiodisme Camp de Tarragona: «Desnonament», de Josep Lluís Sellart; i les finalistes: «Les filles del pastor», de Jordi Borràs, i «Canvi climàtic», de Carles Esporrín.