Comencen els dies més teatrals a Tarragona amb el festival FITT

El Centre Penitenciari Obert és un dels escenaris d'aquesta edició, amb l'espectacle 'Palmasola'

Actualitzada 31/08/2023 a les 19:43

Espectacles de tot tipus

Tarragona s'omple de teatre amb l'arrencada de la desena edició del festival FITT-Noves Dramatúrgies. «És el festival més ambiciós que hem fet mai. Hem duplicat pressupost, augmentat moltíssim les companyies, els espais i tenim més públic que mai», ha afirmat a l'ACN el seu director, Joan Negrié.Serà una edició amb espectacles de tot tipus i per tota mena de públics. Un exemple n'és All for us, un peep-sow, és a dir, una tipologia d'espectacle vist a través d'una obertura petita, com una finestra. Es podrà veure al Recinte Firal del Palau de Congressos en diverses sessions a les 12 h., a les 17 h. i a les 23. 59 h. fins el dissabte 2 de setembre.Molt a prop, al Palau de Congressos, es podrà gaudir de l'obra Interior noche. Es tracta d'una peça de teatre que utilitza el temps com a material de treball i juga amb la superposició de fragments espaciotemporals impossibles. L'espectacle té sessions fins divendres dia 1, amb funcions a les 12 h. i a les 17 h.A part, una de les obres més destacades és Dyptich: the missing door and the last room, una obra on diversos personatges evolucionen en espais dels quals no poden escapar-se. Els canvis escènics durant l'obra es fan a la vista i formen part de l'actuació, com si es tractés d'una edició de vídeo en directe. Aquest divendres farà l'última funció a les 22 h. al Teatre Tarragona.El Centre Penitenciari Obert de Tarragona també és un dels escenaris de l'edició del FITT-Noves Dramatúrgies d'enguany. Hi actuarà Palmasola, una obra escènica que explica la història del centre penitenciari de Bolívia del mateix nom i les estratègies de supervivència, els somnis i els malsons dels presoners. La darrera funció serà aquest divendres a les 22 h.Diumenge acabarà la programació més intensa del festival. L'espectacle Dos vidas. Zwei Leben. serà l'encarregat de posar punt i final a l'edició d'enguany amb una funció que sotmet les biografies de dos amics actors a prova de comparació i tensió. Serà a les 19 h. al Teatre Municipal Orfeó Canongí. El festival va començar l'estiu de l'any 2011 i la seva desena edició el consolida com un dels grans festivals culturals de la ciutat de Tarragona.Aquest dimecres, el certamen va donar el tret de sortida amb l'espectacle La Romería de Rodrigo Cuevas, davant de més de 1.400 persones al Teatre Audiori Camp de Mart. El mateix dimecres, també es van estrenar l'acció poètica Oficina de Donaciones de Historias de Amor, que estarà al Mercat Central de Tarragona fins el dissabte dia 2, de 10 h. a 14 h. A part, l'espectacle FittOrama a la Rambla Nova, davant del Teatre Tarragona, també es va posar en marxa. Fins l'u de setembre, estarà obert en dos torns: de 12 h. a 14 h. i de 18 h. a 20 h. L'espectacle és gratuït i cada sessió dura vint minuts.