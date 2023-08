Rodrigo Cuevas inaugura el FITT-Noves Dramatúrgies amb les localitats pràcticament exhaurides

El director del festival afirma que la desena edició és la «més ambiciosa feta mai»

L'agitador folklòric Rodrigo Cuevas ha inaugurat aquest dimecres el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, FITT-Noves Dramatúrgies. Amb un públic entregat, l'artista asturià ha portat el seu espectacle La Romería a l'Auditori del Camp de Mart de Tarragona. El concert inaugural ha aplegat més de 1.500 persones. Fins a aquest diumenge, s'han programat quinze espectacles de companyies internacionals, amb una estrena mundial, una d'europea i dues estrenes a tot l'estat espanyol. «És el festival més ambiciós que hem fet mai. Hem duplicat pressupost, augmentat moltíssim les companyies, els espais i tenim més públic que mai», ha afirmat a l'ACN el seu director, Joan Negrié i ha celebrat que ja s'han venut tots els abonaments totals.Rodrigo Cuevas ha començat el concert inaugural del FITT-Noves Dramatúrgies cantant entre el públic, que s'ha entregat des del primer moment a l'artista. Amb humor, crítica i ironia, Cuevas ha cantat cançons que conformen el disc Manual de Romería, que serà editat al setembre per Sony Music. «En una romeria tenim un estat eufòric, de celebració plena, dels amics i de la família que tenim al costat, del paisatge que encara tenim, mai no ho hem de donar per fet, ni tampoc la llibertat perquè en qualsevol moment la podem perdre», ha expressat l'artista a l'arrencada de l'espectacle.Negrié ha afirmat que la inauguració amb Rodrigo Cuevas no podia ser «més espectacular» i ha assegurat que és es tracta d'un «agitador folklòric, però sense cap mena de pudor ni de filtres». A més, ha explicat que La Romería és un espectacle «molt diferent» al Trópico de Covadonga, el qual va portar al festival fa tres anys. «És una meravella, una festa de deu anys de festival, com mai», ha subratllat el director del certamen.L'artista ha omplert, amb més de 1.500 entrades venudes, l'Auditori del Camp de Mart, el qual té una capacitat de 1.800 persones. De fet, Negrié ha celebrat que les vendes dels abonaments van a bon ritme, ja que han venut els 200 abonaments per assistir a totes les funcions. També ha destacat que han augmentat els abonaments de dia, «amb més del doble» respecte a l'any passat i pel que fa als de nit, diu, s'han triplicat.A la inauguració del FITT-Noves Dramatúrgies hi ha assistit la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que ha aplaudit el creixement del certamen en el seu desè aniversari. «És un festival absolutament consolidat i de referència, que aposta pel talent local, de tot el país, però també molt per l'internacional. Tarragona és l'epicentre del teatre i això és molt important, sabem que quan venim al FITT sempre trobem produccions de qualitat», ha asseverat la consellera.Per la seva banda, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha afirmat que el festival ha fet un «salt qualitatiu» en aquesta desena edició i ha agraït la feina feta per la Sala Trono. El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, finalment, no ha assistit a la inauguració, tal com estava previst inicialment.Tot i que oficialment el FITT Noves Dramatúrgies s'ha inaugurat amb l'espectacle de Cuevas, ha començat aquest al matí amb la proposta Oficina de Donaciones de Historias de Amor, de Clara García Fraile. Aquesta instal·lació es podrà gaudir fins al dissabte al Mercat Central de Tarragona. A més, també s'ha estrenat mundialment All for us, de la companyia teatral andalusa Spam. Please. Enter. al Palau de Congressos, entre altres propostes.Enguany, el festival aplega companyies internacionals d'Uruguai, Bolívia, Bèlgica, Itàlia, França i Suïssa. També ha crescut amb espectacles i s'ha ampliat en un dia més la programació. En concret, fins diumenge, el certamen ha programat quinze espectacles, entre els quals hi ha una estrena mundial, una europea i dues estrenes a tot l'estat espanyol. En paral·lel, el seu director ha subratllat que han doblat el pressupost, que es xifra en 310.000 euros.Per primera vegada, el centre penitenciari de Tarragona s'obrirà al públic per fer-hi teatre. Serà a càrrec de la companyia Klara Theaterproduktionen amb Pamalsola. Es tracta d'una funció itinerant per l'antiga presó que mostrarà com viuen els presos bolivians. Així, la companyia farà a la seva primera funció a Espanya. La primera serà aquest dijous i la segona divendres. «És un espectacle meravellós, estan exhaurides les dues funcions, ha generat molt d'interès», ha dit Negrié.Fer teatre a l'antic centre penitenciari és una de les novetats de la desena edició. No és l'única, ja que el festival s'amplia pel territori i arribarà fins a la Canonja (Tarragonès). Diumenge la mateixa companyia, Klara Theaterproduktionen, oferirà l'espectacle Dos vidas. Zwei Leben al Teatre Municipal Orfeó Canongí. Així, el municipi s'incorpora al FITT- Noves Dramatúrgies. L'organització té l'objectiu d'estendre's cap a altres poblacions de cara la pròxima edició. «L'any que ve ja tenim dos municipis més perquè el FITT creixi i no sigui només el festival de la ciutat, sinó de tota la província», ha tancat Negrié.