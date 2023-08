Les Gavarres ja comptan amb tres punts de recarrega per a vehicles elèctrics

Iberdrola i OCINE han unit esforços per promoure la mobilitat sostenible a la província

Actualitzada 31/08/2023 a les 14:11

Iberdrola, juntament amb OCINE, ha posat en marxa una infraestructura de recàrrega per a quatre vehicles elèctrics a l'aparcament del centre comercial dels Gavarres de Tarragona amb l'objectiu de promoure la mobilitat sostenible a la província.L'empresa ha instal·lat dos punts de recàrrega ràpida de 50 kW, i un doble semirrápido de 22 kW, que permetran la càrrega durant les 24 hores del dia. Per a dur a terme l'acord, Iberdrola s'ha encarregat d'aportar els equips, la seva instal·lació i la gestió dels mateixos i OCINE ha cedit el sòl de l'aparcament on se situen els carregadors.Els usuaris que utilitzin aquestes noves instal·lacions recarregaran la bateria dels seus cotxes elèctrics amb energia 100% verda, procedent de fonts de generació renovable, amb certificat de garantia d'origen (GdOs) i els punts de recàrrega estaran localitzats a l'App de Recàrrega Pública Iberdrola, des de la qual es pot geolocalizar el carregador, comprovar la seva operativitat en temps real i reservar i pagar des del mòbil.La companyia compta actualment en servei a la província de Tarragona amb 15 places de càrrega per a vehicles elèctrics i té projectades instal·lacions de recàrrega ultraràpida -més de 320 kW- a les principals vies provincials A-7 i AP-7, i superrápida -de 120 a 200 kW- en més de 30 emplaçaments que, una vegada posades en marxa, suposaran més de 60 noves places de càrrega per a vehicles elèctrics.