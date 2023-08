La Vuelta no ha tingut impacte en gran part dels comerços de Tarragona

L'associació ha fet una enquesta i 18 de 23 negocis afirmen que no els va repercutir econòmicament

Actualitzada 30/08/2023 a les 19:46

Els hotels ho han notat?

La Via T va realitzar una enquesta ahir entre els seus associats per conèixer quin impacte va tenir el pas de La Vuelta en els comerços de la ciutat. Dels 23 negocis que van respondre, 18 van assegurar que l'esdeveniment esportiu no va repercutir econòmicament als seus establiments. És a dir, un 72% dels enquestats no van notar cap impacte positiu en aquest aspecte. De fet, des de l'associació de comerciants apunten que, en alguns casos, ha afectat de manera negativa. «Sobretot en aquells establiments que es trobaven en carrers afectats pel recorregut, en els que es va haver de tallar el trànsit», apunta Raquel Pizarro, presidenta de la Via T. És cert, però, que la majoria va mantenir el volum de vendes dels dies anteriors.«La majoria ha votat que el dia de La Vuelta el ritme de compres no va pujar», assenyala Pizarro. Així, alguns apunten que hi havia menys moviment de l'habitual pel tall d'alguns carrers al centre de la ciutat. «El sector que més s'ha vist beneficiat ha estat el de la restauració, les cafeteries van tenir força feina», indica la presidenta de la Via T. A nivell general, però, la repercussió econòmica «no ha sigut res destacat». En aquest sentit, des de l'associació creuen que la cursa de dimarts ha tingut, més aviat, un impacte indirecte, que es notarà a la llarga.Tot i que no va suposar un increment de les vendes en gran part dels comerços de la Via T, Pizarro fa una «valoració positiva en majúscules» del pas de La Vuelta per Tarragona. «És un punt a favor que es facin aquestes accions que ens posen en el punt de mira», apunta. «Potser no es va notar aquell dia, però si es continua posant Tarragona en el mapa, a la llarga tindrà un efecte positiu», explica. Per això, creu que cal continuar apostant per portar grans esdeveniments a la ciutat, que donen visibilitat i poden afavorir el comerç.La Via T és una associació de comerciants que va néixer el 2003 amb l'objectiu de ser una eina per promocionar i defensar els interessos dels comerços del centre de Tarragona. Així, la seva missió és crear una gran marca per potenciar el comerç de proximitat a la ciutat.Els que tampoc van notar que La Vuelta suposés un gran impacte econòmic van ser els hotels de Tarragona. «La capacitat per poder oferir habitacions era limitada», apunta el president de l'Associació Hotelera de Tarragona, Xavier Jornet, qui exposa dos motius principals. Un és que, en aquestes dates, hi ha un 80% d'ocupació: «Si hagués sigut al gener, cabria més gent». L'altre, que la infraestructura dels equips cada cop és més gran. «Necessiten molt espai i és complicat que es puguin quedar aquí, perquè no hi ha molta disponibilitat», indica Jornet.«No tinc totes les dades, però només tinc constància de tres hotels on s'han allotjat muntadors i gent de l'organització», assenyala. Tot i això, el president de l'associació hotelera assegura que és «difícil» comptabilitzar el retorn econòmic. D'altra banda, valora positivament la predisposició de l'Ajuntament de portar aquests esdeveniments, que promocionen la imatge de la ciutat.