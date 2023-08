La segona vida de la teva història d'amor

Un dels espectacles del Festival FITT és una oficina de donacions d'històries d'amor

Actualitzada 30/08/2023 a les 19:23

El Festival FITT Noves Dramatúrgies ha donat el tret de sortida a la seva desena edició amb una programació plena d'espectacles originals i arriscats. Un d'aquests, és l'Oficina de donacions d'històries d'amor, una acció poètica participativa que recull històries d'amor reals de donants voluntaris i les proporciona a qualsevol persona que les necessiti.La impulsora d'aquesta iniciativa és Clara García, artista multidisciplinar de Zamora, que «ja el 2018 vaig muntar aquesta acció perquè veia que molts amics meus estrangers tenien molts problemes a l'hora de demostrar les seves històries d'amor per casar-se». En molts països d'Europa, també a Espanya, els processos per contraure matrimoni si un dels membres és estranger poden arribar a ser molt farragossos. «Són entrevistes a l'atzar, en les que no hi ha un criteri clar, sinó que són molt subjectives i intrusives», diu García.Fins i tot, en alguns estats hi ha inspectors que entren a les cases de les parelles per comprovar la seva convivència. Aquests procediments busquen comprovar si una parella és 'real', amb tota mena de preguntes que «poden anar des de què acostuma a esmorzar el teu company a preguntar-te quan va ser el darrer cop que li va baixar la regla a la teva parella». A més, García indica que els criteris oficials que compleixen els inspectors es cenyeixen «a relacions monògames estàndard, si tens una relació oberta amb la teva parella encara ho tens més difícil».Per això, a García se li va ocórrer montar aquesta oficina itinerant per recollir històries d'amor de tots aquells donants que vulguin ajudar a aquells que les puguin necessitar. «Allà on anem, la gent s'hi acaba animant i hi ha molt bona acceptació», explica García, «al final, a tothom li agrada parlar de la seva història d'amor».Qui vulgui donar la seva història, no pot anar sol, sinó amb la seva parella. «D'aquesta forma, ens assegurem que el que ens expliquen és vertader». També, es demostra com cada persona analitza diferent el què passa a la parella. «Això passa sovint quan els hi preguntem quan va ser l'última discussió que van tindre. Cadascú en diu una diferent.» García expressa que l'experiència és molt enriquidora: «Moltes persones s'emocionen, s'obren emocionalment i crees un vincle molt bonic».Precisament García valora molt positivament el contacte amb el públic d'aquesta forma. «És un contacte molt més proper que quan estàs dalt d'un escenari. Nosaltres fem el paper d'oficinistes, però ens emocionem molt».Aquelles persones que necessitin les històries també es poden apropar a l'oficina per sol·licitar-ne alguna de forma gratuïta. García guarda un arxiu amb aquelles experiències que són verosímils i han sigut validades sota criteris oficials. «Per a molta gent, els serveix com a guia per saber què es trobaran». Però no només hi acudeixen parelles. «Molts artistes i escriptors ens demanen històries per fer-ne guions d'obres o pel·lícules».L'Oficina de donacions d'històries d'amor seguirà oberta al Mercat central cada matí fins dissabte de 10 h. a 14 h. «El festival i Tarragona ens han rebut fantàsticament bé. A més, estem en un lloc preciós. Esperem que molts tarragonins passin a donar-nos les seves històries».A part, un altre espectacle que es farà a peu de carrer serà l'anomenat FittOrama, una experiència cinemàtica virtual que estarà fins el divendres 1 de setembre a la Rambla Nova, davant del Teatre de Tarragona. Concretament, es tracta d'una cabina giratòria que transforma la realitat en fantasia i el món en teatre. Estarà oberta cada dia a les 12 h. i a les 18 h.També, al cementiri s'oferirà l'espectacle La joguina de l'Àgata, en format de 'storywalker'. Aquesta mena d'experiències culturals utilitzen plataformes tecnològiques amb continguts sonors que es relacionen amb l'entorn físic. En aquest cas, la història tracta de la Laura, una estudiant de parapsicologia, que arriba al cementiri en recerca del fantasma de l'Àgata, una nena que va morir a principis del segle XIX a Tarragona per la febre tifoidal, i no podrà descansar fins trobar la seva joguina. L'espectacle estarà disponible en l'horari d'obertura del cementiri, fins el 30 de setembre.