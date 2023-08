La Generalitat es compromet a estudiar els aspectes tècnics del traçat del tramvia a Tarragona

La consellera de Territori assegura que el Govern té la voluntat de posar-se d'acord amb l'Ajuntament

Actualitzada 31/08/2023 a les 16:08

La consellera de Territori, Ester Capella, s'ha mostrat oberta a estudiar els aspectes tècnics de la penetració urbana del tramvia a Tarragona. En la visita institucional feta aquest dijous a l'Ajuntament, Capella ha afirmat que «trobaran la manera» de posar-se d'acord amb el consistori en relació amb el traçat ferroviari.«Tenim alguna discrepància, però són detalls de conèixer el dia a dia de la ciutat; no discutim el document, simplement negociem la coma», ha manifestat l'alcalde de la capital tarragonina, Rubén Viñuales. El batlle també ha celebrat la «clara voluntat» del Govern a l'hora de tirar endavant la segona fase del projecte del tramvia.«El tramvia permet una mobilitat diferent, que iguala, democratitza i permet cosir el territori», ha afegit Capella. En la trobada institucional, també s'ha abordat la problemàtica de l'habitatge. Tant la consellera com l'alcalde han coincidit en la necessitat de fer el possible per l'accés de la ciutadania a un habitatge saludable i habitable.