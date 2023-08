L'hamburguesa més original d'Espanya es serveix a Tarragona

La Flambeada de Vanga d'Ol'Dirty Burguers La Cantonada ha rebut el premi Audacious 2023

Actualitzada 31/08/2023 a les 18:35

La guia Best Burguer Spain ha qualificat la Flambeada de Vanga, una de les opcions de la carta de l'hamburgueseria tarragonina Ol'Dirty Burguers La Cantonada, com l'hamburguesa més original de l'estat, superant així unes 500 competidores. La creació tarragonina comparteix guardó amb dues més: La Porteña de Bungr (Madrid) i la Tune Burger de La Misión (Barcelona)La ment pensant darrere d'aquesta creació és Aitor Nieto, propietari de l'establiment, que va ser l'encarregat de recollir el premi a la fàbrica d'Estrela Galícia. La idea li va sorgir prenent un còctel flamejat, quan va pensar a recrear-ho en una hamburguesa. La Flambeada de Vanga és una hamburguesa de boví amb cheddar curat americà, daus de cansalada curada crunchy, ceba caramel·litzada i rom d'alta graduació a la qual se li pren foc a la taula.A més, aquest mes, Ol'Dirty augmenta el seu negoci a Tarragona amb l'obertura d'un segon local. Ol'Dirty Smash, amb la col·laboració de Sala Zero, al costat de la qual es situa el nou local, s'especialitzarà en les hamburgueses «aixafades».