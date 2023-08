L'Anella Mediterrània acollirà una 'masterclass' de zumba

La 'masterclass', impartida per professionals, se celebrarà el pròxim 9 de setembre i la inscripció és gratuïta i oberta a tothom

Actualitzada 31/08/2023 a les 15:14

Tarragona Esports ja ho té tot preparat per la tercera edició de la Materclass Zumba de les festes de Santa Tecla d'enguany. La cita tindrà lloc el pròxim dissabte 9 de setembre a partir de les 19 h al velòdrom de l'Anella Mediterrània i les inscripcions són gratuïtes.La butlleta que cal omplir per participar-hi està disponible avui, dijous 31 d'agost i també ho estarà el pròxim dijous dia 7 de setembre al mateix recinte de l'Anella Mediterrània de 20 h a 21 h, coincidint amb l'activitat 'Ens movem a l'aire lliure'.Les inscripcions també es podran fer a la recepció del complex esportiu de Campclar a partir de dilluns vinent, 4 de setembre. El mateix dia de l'activitat, trenta minuts abans que comenci, les persones que volen gaudir d'aquesta masterclass també s'hi podran apuntar.La masterclass estarà impartida per nombrosos professionals: Marta Formoso,Virginia Escamez, Luís Costa, David Diaz, Marta Tous, Aimet, Raimon Sorroche, Monica Coca, Yolanda Linares, Viviana Travalglini, Eva Oller ,Noelia Fernandez, Maria José Guillen, totes i tots ells, instructors habilitats del sistema Zumba.