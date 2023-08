L'Ajuntament de Tarragona impulsa una campanya per prevenir el frau digital

Fa poc un ciutadà va patir un intent de frau mitjançant una suplantació d'identitat del consistori a través de Whatsapp

Actualitzada 31/08/2023 a les 15:48

Recomanacions

L'Ajuntament de Tarragona ha iniciat aquest dijous una campanya informativa als seus canals digitals per prevenir contra el frau digital.El consistori ha difós un vídeo per ajudar la ciutadania a evitar els intents d'estafa a Internet, fent èmfasi especialment en el pagament de tributs municipals. Es dona la circumstància que un ciutadà va patir recentment un intent de frau mitjançant una suplantació d'identitat de l'Ajuntament de Tarragona a través de Whatsapp. Li demanaven una transferència bancària a un número de compte per saldar un deute real amb l'Ajuntament.L'Ajuntament ha pogut comprovar que la seguretat de les dades dels sistemes municipals no s'ha vist compromesa però, un cop detectat i neutralitzat l'intent de frau, ha procedit a realitzar una sèrie d'actuacions immediates, com ajudar el ciutadà víctima a tramitar una denúncia conjunta, comunicar l'incident a les autoritats de ciberseguretat competents a través de la plataforma CCN-Cert i l'inici d'una campanya informativa als canals digitals municipals.Des de l'Ajuntament recorden que no demanen dades bancàries ni pagaments per telèfon, xarxes, Whatsapp, correu electrònic o SMS, i puntualitza que només s'utilitzen SMS per comunicacions massives com, per exemple, l'anunci d'inici de terminis de pagaments.D'altra banda, la campanya recorda que pagament de tributs es fa a través de l'Oficina Virtual Tributària.Per detectar i evitar el frau digital, l'Ajuntament fa també una sèrie de recomanacions: per exemple, desconfiar si un missatge demana al ciutadà que actuï amb celeritat o si conté faltes d'ortografia o una expressió escrita deficient. També s'emplaça a desconfiar de regals o premis.Per últim, el consistori recomana no fer clic a enllaços ni pagar o donar dades demanades a través de xarxes socials o missatgeria sense comprovar qui les demana realment.En cas de sospita de ser víctima d'un frau digital, la campanya indica també una sèrie de passes:- Identificar la informació compromesa.- Recollir proves.- Canviar les contrasenyes.- Desconnectar de la xarxa.- Avisar els experts de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya: 900 112 444 | cert@ciberseguretat.cat.