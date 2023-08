Els fets haurien passat aquesta matinada o a primera hora del matí

Alguns usuaris del pàrquing d'un euro de la Tabacalera de Tarragona s'han despertat amb una sorpresa a primera hora del matí. I es que diversos vehicles han aparegut amb els vidres trencats i han estat saquejats.Una de les afectades pel robatori en un dels vehicles estacionats assegura que s'ha trobat la furgoneta oberta i que els lladres s'haurien emportat tot el material que hi havia a l'interior, pulidores y eines.Segons explica una altra usuària habitual, no és el primer cop que passa. De fet a ella, li van forçar la seva furgoneta la setmana passada, tot i que els lladres no van aconseguir accedir-hi.