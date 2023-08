A la venda les entrades per al concert de la BUMT i la III Gala Benèfica de Todos en Azul

Els dos actes formen part de la programació de les festes de Santa Tecla

Actualitzada 31/08/2023 a les 15:30

Aquest divendres, 1 de setembre, surten a la venda les entrades per dos actes del primer cap de setmana de les festes de Santa Tecla, el concert de la Banda Unió Musical de Tarragona i la III Gala Benèfica de Todos en Azul.Divendres 15 de setembre, a les 22h, al Teatre Auditori Camp de Mart, la Banda Unió Musical de Tarragona presenta SALS30. La BUMT, que enguany celebra 30 anys, presenta un programa amb molta música de ritmes llatins, que faran ballar el públic. Alhora, es repassaran els èxits musicals dels darrers temps. El concert compta amb la col·laboració de la Xarxa Santa Tecla i les entrades tenen un preu de 8 euros (4 euros per a socis de la BUMT).El diumenge 17 de setembre, a les 18h, al Teatre Tarragona, tindrà lloc la III Gala Benèfica de Todos en Azul: Aladín, un musical genial. L'espectacle, per a públic familiar, és la combinació perfecta entre la màgia del conte i l'espectacularitat del musical amb l'encant de les aventures de Les mil i una nits. L'entitat Todos en Azul dona suport a les persones en autisme i tota la recaptació de l'esdeveniment es destinarà al projecte de creació del primer Casal de l'Autisme de Tarragona. El preu de les entrades oscil·len entre 15 i 20 euros.Les entrades per ambdós espectacles es poden adquirir a partir de les 11h a entrades.tarragona.cat o a les taquilles del Teatre Tarragona.Per altra banda, recordar que ja es poden adquirir les entrades pel concert de Joan Dausà, que serà el dissabte, 16 de setembre, a les 22h, al Teatre Auditori Camp de Mart. L'artista presenta Jo mai mai. Gira 10 anys. Les entrades, a partir de 25 euros, es poden comprar a través del web joandausa.com/concerts