Protecció Civil forma els més vulnerables sobre el risc químic

L'organisme finalitza el seu cicle de xerrades en els centres educatius

Actualitzada 30/08/2023 a les 09:05

Protecció Civil ha finalitzat el cicle de xerrades a centres educatius i entitats sobre les eines i coneixements necessaris per saber com cal actuar en situacions d'emergència i davant de riscos procedents d'accidents industrials i químics. L'organisme té com a prioritat els col·lectius considerats més vulnerables del municipi.Les formacions tracten del PLASEQTA, les mesures d'autoprotecció davant del risc químic i una explicació sobre els sistemes d'avisos a la població amb mesures d'autoprotecció en cas que s'ordeni el confinament de la població, com els comunicats mitjançant un SMS, una trucada de veu o un correu electrònic. Molts dels assistents són a la base de dades per aquests enviaments, anomenat ALERT24/X.El cicle es va tancar al local de l'associació Asperger-TEA del Camp de Tarragona i entre els centres on s'ha realitzat la formació, hi figuren l'Institut i l'Escola Campclar, el Centre Intress (Complex Educatiu), l'Escola Municipal de Música i l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, així com associacions i centres d'educació especial com SOLC, Sant Rafael, Aurora o La Muralla.El Departament de Protecció Civil ja està treballant per iniciar al setembre un nou cicle de xerrades a centres educatius i entitats, per continuar amb la tasca de formació, informació i conscienciació al voltant del risc químic a la ciutat de Tarragona.