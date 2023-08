Ponent serà el punt de partida del projecte «Pam a pam» a finals de setembre

Els equips municipals actuaran de manera intensiva per reparar neteja, pintura, jardineria, voreres, carrers i enllumenat

Actualitzada 30/08/2023 a les 13:36

Calendari d'actuació

El projecte de neteja i reparació intensiva Pam a Pam començarà a finals de setembre a Ponent. Concretament, Parc Riuclar serà el primer punt on es començarà a treballar, seguint per tot Ponent fins arribar a La Mora i Ferran. El Pam a Pam neix amb la intenció d'intervenir en els diferents barris de la ciutat, de manera intensiva durant uns dies per diagnosticar i reparar tot allò que sigui necessari: neteja, pintura, jardineria, voreres, carrers i enllumenat.Aquest matí l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales ha presentat el detall del projecte al barri de Bonavista acompanyat per la consellera de Neteja Pública, Sonia Orts; i pel conseller d'Espai Públic, Guillermo García.Viñuales assegura que el «Pam a Pam suposarà una millora en els dèficits existents en algunes zones de la ciutat i permetrà un manteniment regular de cara al futur immediat» i ha conclòs, «és un projecte pensat per a la ciutadania i que tindrà beneficis evidents i visibles».Les actuacions del projecte s'estructuren en tres àrees: la neteja, la seguretat vial i la dignificació. Això permetrà desplegar-lo simultàniament a tres punts diferents de la ciutat, «de tal manera que podem estar treballant en la neteja d'una zona de la ciutat i paral·lelament, reforçar la seguretat vial i dignificar espais verds d'uns altres barris», ha explicat el batlle.Pel que fa a la neteja, s'actuarà a voreres i calçada, es retiraran herbes d'escocells, voreres i calçada, es netejaran contenidors, es repasaran les lluminàries, es retiraran les pintades i adhesius de papereres, contenidors i façanes municipals i es canviaran les papereres malmeses. Els equips que duran a terme aquests treballs són SECE, FCC i EMATSA.Segons ha assegurat Rubén Viñuales «la velocitat de treball d'aquests equips ens permetrà fer una neteja a fons de la via pública de tota la ciutat en poc més d'un any».Pel que fa a Seguretat Vial, es repintaran les marques vials i la senyalització vertical, les marques d'aparcaments, les marques vials de parades, es repararan clots a l'asfalt i tapes de registres. Aquests treballs els duran a terme equips de la Brigada Municipal, Aparcaments, EMT, la Brigada d'Intervenció Ràpida, Àrea de Mobilitat i EMATSA.Prèviament, cadascun d'aquests equips realitzaran un estudi de tota la ciutat per tal de localitzar i classificar les necessitats existents a cada zona.Finalment, la Dignificació de l'espai públic conforma la pintura de mobiliari urbà, la reparació de panots a les voreres i la dignificació i embelliment de parterres i parcs propers. Els equips que hi treballaran seran la Brigada Municipal, la Brigada d'Intervenció Ràpida i UTE jardiners de Tarragona.El tret de sortida dels treballs de Neteja serà a Parc Riuclar, l'Albada i la Floresta, per continuar per tots els barris de Ponent, seguit per la Part Baixa, Sant Salvador, Eixample Sud, Sant Pere i Sant Pau, Barris Marítims, Eixample Nord, Eixample, Part Alta i finalment barris de Llevant. Les intervencions per zona tindran una durada de 3 o 4 dies. S'estima que la durada d'una volta sigui d'un any i que, per tant, en tot el mandat es puguin completar fins a 4 voltes.Els treballs de Seguretat Vial i Dignificació començaran també als barris de Ponent, seguint, els de Seguretat Vial per Part Baixa, Sant Salvador i Eixample Sud; mentre que els de Dignificació continuaran per Llevant, Part Alta i Eixample.A causa de la tipologia dels treballs d'aquests dos blocs, la durada dels treballs corresponents a seguretat vial i a Dignificació a cadascun dels sectors serà de dues setmanes, preveient realitzar en aquests dos casos, dues voltes a la ciutat en els pròxims 4 anys.