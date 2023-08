Òmnium aprofita el pas de la Vuelta per Tarragona per «fer sentir la nostra veu a tot el món»

Sota el lema 'Rebem la Vuelta com es mereix', una cinquantena de persones es van concentrar amb estelades i pancartes a la plaça Unesco

Actualitzada 29/08/2023 a les 19:56

Una cinquantena de persones van respondre a la convocatoria d'Òmnium Cultural per reivindicar la independència de Catalunya al pas de la Vuelta cicilista per Tarragona. Sota el lema 'Rebem la Vuelta com es mereix', els manifestants es van situar a primera fila de l'última corba del recorregut, a la plaça Unesco, i van mostrar pancartes i estelades.«Tenim ganes de mostrar que som un país ocupat i que reclamem la llibertat de Catalunya», va expressar Zacarías Henar, president d'Òmnium Cultural del Tarragonès. Per això, aprofitant el pas de la competició esportiva per la capital tarragonina, van voler «donar-ho a conèixer i fer sentir la nostra veu a tot el món».A més, en plenes negociacions d'una possible investidura del nou govern estatal, Henar creu que «cal sortir al carrer per manifestar el nostre posicionament i per recordar als partits independentistes que negociïn, però amb un objectiu fonamental: l'independència de Catalunya».Aquestes convocatòries s'han estès a tota Catalunya en aquells punts on la Vuelta celebra les seves etapes a territori català, fins el dia 2 de setembre. Convocatòries semblants ja es van organitzar en l'arrencada de la competició a Barcelona o al seu pas per Solsona. «Es faran mentre estiguin al nostre país», va afirmar Henar.El passat cap de setmana, la Policia Nacional va detindre quatre persones que suposadament preparaven algun tipus d'acció de sabotatge en un dels trams de la cursa al seu pas pel Solsonès. El jutjat de guàrdia de Solsona va deixar dilluns en llibertat provisional els detinguts.Tot i que aquestes persones no responien a cap convocatòria ni tenien res a veure amb Òmnium Cultural, Henar va expressar que «tenim molt poca informació, però sembla que s'han pres unes mesures gairebé antiterroristes per una simple protesta». L'associació ho considera «un tracte totalment inadequat» i trasllada «tot el seu suport als independentistes detinguts». La convocatòria d'Òmnium a Tarragona va acabar amb crits d'«independència» i sense incidents.