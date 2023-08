La nova línia 55 de bus connectarà Tarragona 2 amb el centre de la ciutat

El servei, que ha sigut una reclamació del veïnat durant molts anys, començarà el proper dilluns

Actualitzada 29/08/2023 a les 20:08

Després de 15 anys de reclamacions, els veïns de Tarragona 2 tindrà una línia d'autobús que connectarà el barri amb el centre de la ciutat. Concretament, serà la línia 55 i es posarà en funcionament el proper dilluns dia 4 de setembre. El servei tindrà una freqüència de cada 30 minuts i començarà a la parada de l'avinguda Josep Gramunt i Subiela i arribarà fins al Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili. «Han sigut 15 anys de reclamacions i lluita», expressa Julià Montoya, president de l'Associació de Veïns de Tarragona 2. «Per fi, podrem tenir un servei que el veïnat portava demanant molt de temps i mai s'acabava de fer».Un dels principals objectius de la reordenació d'aquesta línia és facilitar als veïns i veïnes de l'àrea d'influència de pas el desplaçament als principals punts d'activitat i centres educatius del seu entorn com ara: IES Sant Pere i Sant Pau, CEIP Marcel·lí Domingo, Campus URV Sescelades, IES Comte de Rius, Col·legi la Salle Tarragona i l'Escola Pax. També, la reordenació de la línia 55 facilitarà la connectivitat a les zones de serveis properes a l'hospital Joan XXIII.El projecte d'aquesta nova línia ja es va desencallar amb l'anterior govern municipal i estava previst que pogués començar el passat mes de maig. «Però un problema tècnic d'última hora va fer que s'aturés». Aquest problema estava a la calçada, ja que els autobusos, al fer la parada, trepitjaven la línia discontínua. Però ara aquest problema s'ha solucionat esborrant la ratlla del mig. «Era una solució que no ens havíem plantejat, però estem satisfets», explica Montoya. El nou consistori ha donat llum verda a la nova línia de forma ràpida. «Estem contents perquè en la primera reunió que hem tingut amb el nou consistori hem pogut desencallar la situació».Per a celebrar-ho, l'Associació de Veïns de Tarragona 2 ha convocat els veïns per fer un trajecte simbòlic el proper dilluns a les 11.50 h. a la parada de Gramunt i Subiela. Hi assistiran els tres anteriors presidents de l'associació, que van capitanejar les reclamacions en el passat, i també els presidents de les altres tres AAVV dels barris per on passarà la nova línia: Mas d'en Pastor, Rodolat del Moro i Sant Pere i Sant Pau. Tot i això, Montoya afirma que «encara queda recorregut per fer» i que des de l'associació ja tenen planificat «un nou recorregut, tot i que no l'hem enviat encara a l'Ajuntament».