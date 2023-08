La Federació de Veïns Segle XXI transmet les seves preocupacions a l'Ajuntament

Les associacions que la conformen es van reunir ahir amb Rubén Viñuales i Sonia Orts

Actualitzada 30/08/2023 a les 09:01

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i la consellera de Relacions Ciutadanes, Neteja, Mobilitat i Protecció Civil, Sonia Orts, es van reunir ahir al matí amb les associacions de veïns que s'integren dins la Federació Segle XXI. En concret, a la trobada hi van assistir el president de la federació, Jacinto Moreno, així com els representants de l'Associació de Veïns (AV) de Sant Pere i Sant Pau, l'AV del barri del Port, l'AV del carrer Goya, l'AV del barri de la Verge del Carme, l'AV de Campclar, l'AV de Bonavista, l'AV de la Granja, l'AV de Maria Cristina i l'AV del Miracle.Després del període de festes de barri, Jacinto Moreno va començar a demanar una sèrie de reunions amb les conselleries de l'Ajuntament encarregades de la neteja i la jardineria, els locals associatius i la seguretat per a exposar els problemes i inquietuds de les diferents agrupacions veïnals que formen part de la Federació Segle XXI. Ahir, doncs, van poder transmetre les seves necessitats a Orts i Viñuales. «Gràcies per traslladar els vostres neguits, la nostra prioritat sou sempre els veïns i veïnes», va expressar ahir l'alcalde per xarxes socials.