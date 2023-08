La demanda de visites guiades puja a Tarragona i supera els nivells prepandèmia

Empreses del sector a Tarragona afirmen que han recuperat gairebé tot el mercat internacional durant aquest 2023

Bones xifres tot l'any

Els guies turístics s'han recuperat totalment del dur cop que va suposar la pandèmia per al sector. De fet, no només han tornat a la normalitat, sinó que també han superat les xifres que van registrar en el 2019, abans de la irrupció de la covid-19. «N'hem sortit reforçats», explica el gerent d'Itinere Tarragona, Xavier Mejuto, qui afirma que «hi ha més demanda de visites guiades». El fet que la gent, després del confinament, té més ganes de viatjar pot ser un dels motius que han provocat aquest increment, així com que «Tarragona està cada cop més ben posicionada a nivell turístic», segons Mejuto.D'altra banda, assenyala que, com a empresa, també han treballat molt els seus productes durant els darrers anys: «Estem més ben preparats i tenim millors referències que abans». I, això, atrau més clients. Cada dia, Itinere programa tres visites, a les 11, les 18.30 i 22 hores. «Les visites que funcionen bé són les de, que és per a un públic més familiar i més didàctica», apunta el gerent de l'empresa. En general, i com era d'esperar, els visitants es decanten per conèixer la història de la Tàrraco romana.Un altre producte que funciona és el tour que organitzen a les nits. «S'expliquen misteris i llegendes de la ciutat», explica Mejuto, qui detalla que es fa des del portal del Roser fins a la Catedral. Molts clients es decanten per aquesta per fugir de la calor. Això no vol dir, però, que no hi hagi demanda per als torns de matí i tarda: «Hi ha prou ombres i en els carrers del centre històric hi corre l'aire».Tot i que aquest estiu està sent força bo pel que fa a ocupació, el gerent d'Itinere reconeix que «Tarragona és una ciutat que ofereix turisme cultural i, per això, tenim demanda tot l'any». De fet, assegura que registren millors xifres a la primavera i la tardor, quan hi ha més reserves per part d'empreses i grups d'estudiants.Paco Tovar, gerent i copropietari d'Argos Tarragona, indica que a l'estiu «venen menys agències i el públic sol ser més individual, de grups d'amics o famílies». La companyia tarragonina també ha notat un increment en la demanda de visites guiades durant aquest 2023. «Durant el primer semestre hem superat el volum de feina que vam tenir el 2019 en el mateix període de temps», afirma. De fet, durant els sis primers mesos ja han assolit «el 60%» del que van fer aquell any.«En els dos anys de confinament, molta gent va poder estalviar», assenyala Tovar. Això, juntament amb el fet que «la gent té ganes de fer coses i veure món», poden ser les raons que han motivat aquesta pujada. A més, el gerent d'Argos, afirma que han recuperat tot el mercat estranger, «a excepció del britànic». Per la seva banda, Xavier Mejuto indica que «continua pujant el francès», mentre que hi ha hagut un «repunt» del britànic, que va patir una caiguda l'any passat. D'altra banda, explica que el mercat espanyol s'ha mantingut i el català ha baixat una mica aquest estiu respecte a abans de la pandèmia. «Preveiem que vinguin més a la tardor», confessa el gerent d'Itinere Tarragona.