La CGT denuncia la manca de carters a la província de Tarragona durant aquest agost

15 treballadors s'ocupen de 41 zones de repartiment de Tarragona

Actualitzada 29/08/2023 a les 21:22

La plantilla de Correus a la província de Tarragona està suportant, aquest mes d'agost, una manca de personal de repartiment generalitzada que oscil·la entre el 25% i el 63% dels efectius, depenent del centre de treball.El secretari general de la CGT de Correus a Tarragona, Pau Pastor, ha explicat que «arran de les eleccions, que es van convocar de sorpresa, molta gent que havia demanat vacances en aquelles dates, se les va voler canviar per cobrar el plus d'aquesta jornada. Ara, ens trobem que molts treballadors estan de vacances, i Correus no contracta ningú».A Tortosa, 10 persones estan assumint 16 zones de repartiment; a Cambrils o Salou, en època d'estiu, pateixen una dràstica reducció del 50% del personal; a Reus, la retallada supera el 55%; i a Tarragona, 15 persones estan assumint 41 zones de repartiment (63%). Pastor lamenta que «no hem rebut resposta, tothom està desaparegut». «Esperem que, de cara al mes que ve, s'augmenti la contractació», afegeix.