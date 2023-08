L'Ajuntament fa un balanç positiu del pas de La Vuelta per Tarragona

Berni Álvarez assegura que la ciutat «ha tornat a demostrar que és una autèntica capital esportiva acollidora d'esdeveniments de primer ordre»

Actualitzada 30/08/2023 a les 12:00

L'Ajuntament de Tarragona ha valorat positivament el pas de la final de la quarta etapa de La Vuelta Ciclista a España 2023 per la ciutat. La prova ciclista va deixar ahir imatges inèdites amb milers de persones omplint els carrers del recorregut per animar als corredors.El conseller d'Esports, Berni Álvarez ha assegurat que «ha estat un autèntic èxit tant de públic assistent com d'organització per part de l'equip de La Vuelta com del personal de nombroses àrees de l'Ajuntament de Tarragona i d'altres entitats i institucions», i ha aprofitat per agrair a totes les persones «que han fet possible que aquesta gran final d'etapa. Em refereixo, entre molts altres, al personal de Tarragona Esports, la Guàrdia Urbana, Protecció Civil, la Brigada Municipal i Neteja i Ematsa».«A totes les persones que han treballat si sumen els tarragonins i tarragonines que, de la mateixa manera que els turistes, van omplir de color, entusiasme i emoció tot el recorregut de La Vuelta», ha destacat Álvarez. «Estem molt contents, ha estat una gran festa per a tothom», ha manifestat el conseller, qui també ha agraït «la paciència de la ciutadania davant les restriccions de trànsit motivades per aquest esdeveniment».«Tarragona ha tornat a demostrar que és una autèntica capital esportiva acollidora d'esdeveniments de primer ordre. Ser l'escenari de competicions internacionals com La Vuelta és una gran oportunitat per projectar la nostra ciutat arreu del món i l'impacte econòmic és enorme», ha conclòs Álvarez. De fet, l'organització de La Vuelta calcula que cada etapa d'aquest esdeveniment té un impacte econòmic, només en hostaleria, de 325.000 euros.Per la seva banda, el president del Patronat de Turisme de la Diputació, Carlos Brull, ha posat en valor l'impacte positiu que suposa aquest esdeveniment esportiu de primer ordre.Des dels inicis d'aquesta competició internacional, un total de tretze etapes han acabat a Tarragona. L'última vegada va ser l'any 2017, quan una de les etapes va finalitzar a l'Anella Mediterrània.