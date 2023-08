Ematsa millora la xarxa de sanejament de la Part Baixa de Tarragona

Aquesta actuació, que es repetirà a altres punts de la galeria, servirà per millorar les mesures de seguretat per als treballadors

Actualitzada 29/08/2023 a les 19:48

Ematsa està realitzant obres, des del passat 22 d'agost, al carrer de Castaños. «Estem fent arquetes de grans dimensions per facilitar els treballs de neteja de la galeria principal de sanejament de la Part Baixa, al seu pas pel carrer Castaños», expliquen des de l'empresa municipal mixta.Aquesta actuació, que es repetirà a altres punts de la galeria, servirà per millorar les mesures de seguretat per als treballadors, que fan les tasques de manteniment, millorant l'accés a la galeria dels mitjans materials i humans que es fan servir a les tasques de neteja i d'inspecció.Finalment, a la nova arqueta es posarà un sensor de nivell per controlar en continu de l'alçada de l'aigua a la galeria. Funcionarà com a sistema d'alerta per saber si s'ha produït un desbordament o inundació en aquell punt. Està previst que les obres finalitzin el pròxim 8 de setembre.