El Port de Tarragona replanta noves palmeres a la façana marítima

Actualitzada 30/08/2023 a les 13:49

Varietats més resistents

El Port de Tarragona ha començat la replantació de palmeres a la seva façana marítima, des del Serrallo fins al Moll de Costa. En total es replantaran 8 palmeres del gènere washingtònia, més resistent que les anteriors, i 3 arbres encara a determinar. Aquesta replantació arriba després que un informe sobre l'estat de les palmeres aconsellava la seva retirada per evitar el risc d'accidents atès el mal estat d'11 exemplars.La primera actuació es va dur a terme a mitjans d'agost i ara, pocs dies després, s'ha iniciat el procés de replantació. Es tracta d'en una actuació que té un pressupost previst de 14.000 euros.Els tècnics de l'Autoritat Portuària de Tarragona van detectar, després d'un estret seguiment, l'aprimament d'alguns troncs en palmeres ubicades al barri de El Serrallo i al Moll de Costa. Aquesta detecció va permetre prendre la decisió de talar les 11 palmeres que patien un aprimament de tronc més sever i que podien causar problemes de seguretat.Un cop acabada la tala, l'APT ha procedit a plantar palmeres d'un gènere més resistent per evitar d'aquesta manera que es repeteixi la mateixa situació en un futur. La varietat escollida ha estat la Washingtònia, una varietat originària d'Amèrica que actualment és cultivada en molts indrets d'arreu del món gràcies a les seves característiques.A part de les 8 palmeres de la varietat Washingtònia també es plantaran 3 arbres d'altres varietats en diferents indrets on segons la profunditat del terreny o la ubicació així ho aconsellin.