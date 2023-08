El FITT engega aquest dimecres amb 'La Romería' de Rodrigo Cuevas

El festival també ha programat una acció poètica al Mercat Central amb el títol de 'Oficina de Donaciones de Historias de Amor'

Actualitzada 29/08/2023 a les 20:18

Espai penitenciari

Rodrigo Cuevas serà l'encarregat d'inaugurar el Festival Internacional de Teatre de Tarragona (FITT-Noves Dramatúrgies) avui amb el concert, que es farà a l'Auditori del Camp de Mart. El cantant i 'agitador folclòric' asturià és un dels plats forts de l'edició d'aquest any del festival, que està dedicat a la mitologia del postmodernisme.Amb tot, el festival arrencarà aquest dimecres amb una acció poètica al Mercat Central, amb el títol, que recollirà històries sentimentals, les quals s'incorporaran a l'arxiu del FITT per finalitats artístiques. Per avui també s'ha programat 'FittOrama', dels suïssos Panorama Kino Theatre, amb la qual el públic tindrà una experiència cinematogràfica. A banda, s'estrenarà l'obra, dels sevillans Spam. Please. Enter. Aquesta funció es podrà veure al Palau Firal i de Congressos.Entre les propostes d'aquesta desena edició també destaca l'espectacle, de Serrucho, una peça teatral que usa el temps com a material de treball i on els espectadors ajudats d'un frontal aniran descobrint com afecta la llum a l'escena., creada i interpretada per la tarragonina, Dolça Alcanyís, entre altres artistes, es preestrenarà al FITT-Noves Dramatúrgies, ja que és coproducció amb Fira Tàrrega.El 31 d'agost també es representarà 'Graces' de la italiana Sílvia Gribaudi. Alhora, un dels plats forts de la desena edició és, dels belgues Peeping Tom. Aquesta proposta artística es podrà veure al Teatre Tarragona el 31 d'agost i l'1 de setembre.Una altra de les novetats rellevants d'enguany és l'obertura del centre penitenciari tarragoní, el qual no ha acollit mai teatre per al públic general. El certamen ha programat l'obra, que s'estrena a Espanya, de la companyia Klara Theaterproduktionen. Es tracta d'una funció itinerant per l'antiga presó que mostrarà com viuen els presos bolivians. Es farà en dos dies perquè l'aforament serà reduït. En concret, avui 30 d'agost i l'1 de setembre., de la directora i dramaturga d'Uruguai, Jimena Márquez, és una altra de les estrenes a l'estat espanyol que acull el festival. L'espectacle s'ha programat per al divendres 1 de setembre a l'Auditori de la Diputació tarragonina. Tancarà el certamen, de la companyia Solitària, el dissabte 2 de setembre.El festival s'allarga un dia més i s'estén al municipi de la Canonja, on es representarà l'obra, de la companyia Klara Theaterproducktionen. Aquest segon espectacle es farà al Teatre Municipal Orfeó Canongí. Les entrades per als espectacles del FItt poden adquirir-se al web: https://fittcat.koobin.cat Es poden adquirir Abonaments Complets del festival. Aquests consten d'11 espectacles de pagament + 4 espectacles gratuïts + l'storywalker + 3 sopars. A més de l'Abonament Nit, que consta dels 4 espectacles de les 22:00 h a més dels espectacles gratuïts que ofereix el festival.