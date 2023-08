Tarragona es prepara per a rebre una DANA que amenaça amb deixar precipitacions abundants

Aquest episodi meteorològic es produirà, sobretot, durant el cap de setmana, quan s'esperen tempestes de gran intensitat

Una DANA podria provocar precipitacions abundants aquesta setmana en tota la demarcació de Tarragona, sobretot durant el cap de setmana, en al·lusió a l'episodi d'inestabilitat viscut en les últimes hores al país, que ha deixat registres acumulats de més de 100 litres per metre quadrat en punts de Catalunya.Aquest dimecres, la inestabilitat augmentarà i, encara que no s'espera una situació de tempestes generals, podrien registrar-se xàfecs molt intensos a Catalunya, sense descartar que presentin una certa organització. Pel dia les temperatures baixaran en el vessant mediterrani i en punts del sud, i les mínimes no variaran massa. A més, algunes zones del sud-oest peninsular podrien aconseguir els 35 °C, no obstant això, l'ambient serà agradable en zones del centre, nord i est amb temperatures per sota de la mitjana climàtica.Això sí, el divendres, l'aire fred ja estarà als voltants de la Península i podria generar una DANA o «gota freda», amb una evolució erràtica i incerta. De complir-se aquest escenari, les pluges i tempestes podran ser molt intenses, localment torrencials en algunes zones del país durant el cap de setmana, entre les quals es troba Tarragona.La depressió té avisos de ser excepcional per la seva profunditat i per la data en la qual podria arribar, amb un mar Mediterrani encara molt calent que ara sol augmentar de manera notable el potencial dels episodis de precipitacions.