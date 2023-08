La plaça de la UNESCO protagonitza un dels accidents de La Vuelta en la seva arribada a Tarragona

Els ciclistes han arribat a Tarragona sobre les 17.30 hores, tot i que, en primer lloc, han passat per Sant Salvador abans d'entrar al centre de la ciutat per l'avinguda Andorra. Després de la plaça Imperial Tàrraco, han pujat per la Rambla Nova fins a arribar a la Font del Centenari. Allà, s'han desviat per Pau Casals i Estanislau Figueres fins a arribar a la Rambla Vella.Precisament, a la corba que hi havia a la plaça de la UNESCO s'ha produït l'accident del ciclista que anava líder a l'etapa, qui ha perdut totes les opcions de guanyar-la. Kaden Groves ha estat el guanyador d'una etapa que ha finalitzat, amb gran expectació, al Portal de Sant Antoni.