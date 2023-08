L'AV La Unió celebra les festes en honor a Santa Tecla del 31 d'agost al 3 de setembre

El pregó anirà a càrrec de Quique i Vicente del Gimnàs Vital Esport

Actualitzada 29/08/2023 a les 15:17

Tot estàs a punt per la celebració de les Festes de la Unió de Sant Pere i Sant Pau en honor a Santa Tecla, que tindran lloc del 31 d'agost al 3 de setembre, organitzades per l'AV La Unió. Entre les novetats d'enguany destaquen el Mercat Solidari, la revetlla infantil amb el grup Rovell d'Ou o la Nit de Varietats, que tancarà quatre dies d'activitats per a tothom. Com cada any no hi faltaran actes tradicionals com el Pregó, el Sopar de Germanor, el Ball de Festa Major, la Trobada de Puntaires o la Trobada de Gegants. El recinte de les festes s'ubicarà a l'esplanada del carrer Camí Pont del Diable, a l'alçada dels blocs Mèxic, Xile i El Salvador.Les festes arrencaran aquest dijous 31 d'agost, a partir de les 18 h, amb l'obertura del Mercat Solidari organitzat pel grup benèfic «Nos Ayudamos», que restarà obert tots els dies de les festes. Les activitats del dijous es completaran, a les 19 h, amb una exhibició de taekwondo i, a les 20 h, amb balls per la gent gran.L'endemà 1 de setembre, a les 19:30 h, es farà una exhibició de balls a càrrec del grup Flashdance i la Compañía de Flamenco Azabache. A continuació, arribarà el Pregó de les festes, que anirà a càrrec de Quique i Vicente del Gimnàs Vital Esport, persones molt vinculades a Sant Pere i Sant Pau que porten 32 anys donant servei al barri des del seu establiment. La nit de divendres finalitzarà, a les 23:30 h, amb l'actuació de l'orquestra d'Agustín Aspa y su Grupo Habana i la sessió del DJ comercial.Les activitats del dissabte 2 de setembre s'iniciaran a les 10 h amb un partit de futbol entre veterans del Sant Pere i Sant Pau vs 43 Original Nord, al camp de futbol. Paral·lelament, de les 10 a les 12 h, el recinte de festes s'omplirà d'activitats infantils i esportives per a tothom: jocs de cucanya, a càrrec de l'ACUAE; handbol amb els Amics Handbol La Canonja; Vòlei, a càrrec del Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau; i bàsquet, amb el CB Sant Pere i Sant Pau, que es jugarà al pavelló.A les 12 h serà el moment de gaudir de la Festa Holi, organitzada per l'Associació Cultural Unió d'Arts Escèniques (ACUAE). A les 18:30 h arriba una altra de les novetats de les festes d'enguany: la revetlla infantil. El grup de música familiar Rovell d'Ou presentarà el macro espectacle La revetlla arriba quan vol, amb una gran disbauxa musical per al públic familiar. A les 22:30 h, tindrà lloc el 30è Sopar de germanor.El Ball de Festa Major, a partir de les 23 h, clourà la jornada de dissabte, amb l'Orquestra Charlotte. A la mitja part, hi haurà sortejos de productes gentilesa dels comerços col·laboradors i, a continuació, una sessió d'Ether DJ.L'últim dia de les festes, el diumenge 3 de desembre, arrencarà a les 10 h amb la XXIV Trobada de Puntaires de La Unió, organitzada pel Grup de dones de La Unió. A les 11 h, es farà la plantada de la XVII Trobada de Gegants La Unió. A les 12 h, s'iniciarà la Cercavila de gegants i elements festius participants. Cap a les 13 h, les colles faran la seva entrada al recinte de festes i oferiran el Ball de gegants. La recta final d'activitats s'iniciarà, a les 18:30 h, amb les exhibicions de ball, a càrrec de Dansa Montserrat i BailaAimet. A les 19:30 h, s'oferirà una Masterclass de zumba, amb BailaAimet. Cap a les 21 h, l'Associació de Veïns La Unió farà un homenatge a la veïna Josefa Giménez, de 101 anys.I a continuació, per cloure les festes, es podrà gaudir de la Nit de Varietats, que comptarà amb la presència del monologuista Fernando García Torres, la cantant Anna Tena, el cos de ball de Pioneros del Ritmo i Alegria còmic acrobàtic show.