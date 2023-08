L'ajut de 100 euros de la Generalitat mitiga l'encariment del material escolar

Aquesta mesura, que només beneficia els estudiants de primària, ha estat «una gran ajuda» per a les famílies en l'actual context d'inflació general

Actualitzada 28/08/2023 a les 20:33

Promocions a les botigues

Les famílies han començat el compte enrere per a l'inici del curs escolar 2023-24. Serà el pròxim 6 de setembre quan els alumnes d'infantil, primària i ESO tornaran de nou a les classes. Els menys previsors, estan aprofitant aquests últims dies per fer la compra del material escolar. L'augment dels preus va ser una de les grans preocupacions dels pares i mares el darrer estiu. Enguany, s'han tornat a encarir, però l'impacte en l'economia de les famílies s'ha mitigat gràcies als ajuts de 100 euros que el Govern de la Generalitat ha posat a disposició dels estudiants de primària per fer la compra del material.«És una gran ajuda», afirma Joan Ferré, pare dos fills, qui assegura que «la inflació s'està notant encara més enguany que el curs passat». Les famílies no només han de fer front als preus del material escolar, sinó també han de lidiar amb l'encariment del cost de la vida en general. «Sobretot es nota en la compra dels aliments», indica Ferré. Per totes aquestes circumstàncies, i a diferència d'altres anys, han buscat diferents vies per estalviar: «Hem revisat tot el que hi ha a casa per aprofitar el que ja tenim i comprar només el que sigui estrictament necessari».Per sort, enguany compten amb el val escolar de 100 euros, que és «un coixí» que els permet no haver-se de preocupar tant per les despeses. A més, al centre on estudien els seus dos fills fan les classes amb ordinador, fet que els ha permès gastar-se menys en llibres de text. «Només ha hagut de comprar-ne dos», explica Ferré, qui afegeix que «les llicències digitals són molt més econòmiques que els paquets de llibres que havíem de comprar». En aquest sentit, afirma que han tingut «cert avantatge».Els que també han aprofitat el xec de la Generalitat són els fills de Jordi Abadias. «El material escolar sempre puja força de preu cada any», explica el pare. Tot i això, no s'han parat a comparar marques per agafar la més barata. «Al final, el que mirem és que el material que funcioni bé i duri», apunta Abadias. Ahir, van aprofitar per renovar material que ja està desgastat, com la motxilla del seu fill petit, tot i que suposi una despesa extra.Des de la botiga Hiperoffice Tarragona apunten que «el material escolar ha anat pujant al llarg de l'any, com tot». Indiquen, però, que això no ha afectat el ritme de vendes, sobretot perquè «el val escolar ha estat un alleujament» per a les famílies que, al final, «acaben agafant el que se'ls recomana des de l'escola». Silvia Bricollé, com la majoria dels mares i pares que ahir van aprofitar per fer les últimes compres, anava amb la llista que li ha facilitat el centre on estudia el seu fill a la mà. «Ens ha vingut molt bé el xec, perquè aquest estiu, a diferència de l'anterior, sí que he notat l'augment dels preus». L'ajut, apunta, els ha permès fer «la compra habitual de cada any», amb tot el material necessari per al nou curs.Esmeralda Solé, sotscap d'Abacus Tarragona, també ha assenyalat que «els preus, en general, han tingut una tendència a l'alça». En el seu cas, però, han intentat mantenir-los el més baix possible. «Gràcies al fet que les nostres centrals facin les compres amb antelació, sumat als pactes amb els proveïdors, hem pogut fer ofertes i mantenir els preus força moderats», detalla Solé.De fet, explica que han notat un petit increment de vendes motivat pel val escolar. A banda, la mateixa botiga ha impulsat una promoció pròpia: «Per cada 50 euros de compra en llibres de text, nosaltres donem un val de 10 euros per a material escolar». D'altra banda, assenyala que els pares dels alumnes de secundària són els que poden veure's més afectats per l'increment de preus, ja que ells no es poden beneficiar de l'ajut que proporciona la Generalitat.Els llibres de text sempre s'han emportat gran part del pressupost que dediquen les famílies a les compres prèvies a la tornada a l'escola. Això està canviant al llarg dels anys. «Últimament, els centres demanen quaderneria en comptes de llibres», indica la sotscap d'Abacus, qui afegeix que també n'hi ha d'altres que es decanten per les llicències digitals. «Això fa variar la factura final de cada família», diu. Pel que fa a aquells qui es veuen obligats a comprar el paquet complet, és habitual que cerquin alternatives per estalviar, com poden ser els llibres de segona mà.