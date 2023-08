Els veïns proposen pacificar un tram de l'avinguda de Sant Salvador

Volen reduir el pas de vehicles davant de l'escola del barri, perquè «molts van a gran velocitat»

Actualitzada 28/08/2023 a les 20:43

Més pàrquing

L'Associació de Veïns de la Ciutat de Tarragona des de Sant Ramon i Sant Salvador proposarà a l'Ajuntament la pacificació d'un tram de l'avinguda de Sant Salvador. Concretament, el que està comprès entre l'avinguda dels Pins i el carrer d'accés al barri des de l'N-240. L'objectiu és reduir el pas de vehicles davant de l'escola i la llar d'infants municipal de Sant Salvador.No es tracta d'una reivindicació nova, ja que aquesta demanda es va fer fa tres anys i, ara, l'han tornat a treure del calaix esperant que el nou govern doni resposta a la seva petició. «Cada cop hi ha més vehicles circulant a una velocitat excessiva per aquesta autovia», indica el president de l'agrupació veïnal, Pedro Sánchez, qui assenyala el perill que comporta no només per als joves del centre educatiu, sinó per a tots els residents que freqüenten la zona.La idea és que, en aquest tram, només hi puguin passar «els autobusos de l'EMT i els vehicles dels bombers, policia i serveis d'emergència». D'aquesta manera, creu Sánchez, es tallaria de soca-rel la problemàtica que estan patint amb els conductors que van a grans velocitats per aquella avinguda. A més, també es deixaria de veure la típica imatge que es produeix a la sortida i entrada dels estudiants al centre, quan els cotxes aparquen «en doble i en triple fila». El president de l'associació de veïns apunta, però, que el més important és que es reduiria el risc de viure un atropellament. L'Ajuntament ja va instal·lar un reductor de velocitat just davant de l'escola, però els veïns afirmen que no és suficient per parar els infractors, que arriben a anar «a 80 o 90 quilòmetres per hora».«Hi ha molta gent que utilitza aquesta via per anar des de Pallaresos fins a la sortida de Sant Ramon o viceversa», apunta Sánchez. Des de l'entitat proposen alternatives perquè aquells conductors que facin aquest recorregut no passin per davant de l'escola: «Els cotxes podrien circular per l'N-240, que connecta l'entrada de Sant Ramon amb l'avinguda dels Pallaresos». El president de l'AV assegura que es generaria «un gran avantatge per a tothom, ja que garantiríem la seguretat dels ciutadans». I és que en el tram d'autovia que proposen que sigui «semipeatonal», no només hi ha el centre escolar, sinó que també s'hi concentra gran part del comerç del barri.Tots aquells detalls per afectar el menys possible a la circulació diària pel barri, els volen acabar de fixar en una possible reunió amb el consistori. «Els residents i les entitats del barri som els que millor sabem quins carrers seria adient fer-los unidireccionals o canviar-los el sentit, ja que som els que hi passem cada dia», assenyala Sánchez. En cas que aquesta proposta no arribés a bon port, espera que, almenys, el Govern prengui «mesures de control de velocitat al barri».La problemàtica dels vehicles que circulen a una velocitat excessiva per l'avinguda de Sant Salvador s'allarga fins a l'avinguda dels Pallaresos. En aquella via, però, no és una zona tan freqüentada per persones que vagin a peu. Tot i això, els veïns demanen que s'extremi la vigilància també en aquesta zona. En aquesta avinguda, l'Associació de Veïns des de Sant Ramon i Sant Salvador també proposa fer un canvi.Aquest, però, aniria més centrat a aconseguir més places de pàrquing per als residents del barri. L'entitat suggereix que el darrer tram passi a ser de sentit únic, direcció TP-2235. Els que venen dels Pallaresos, es podrien desviar per l'avinguda dels Pins. Amb aquest canvi, es podria aconseguir suficient espai per tenir places de pàrquing en bateria. «Solucionaríem un problema que arrosseguem des de fa anys», indica Sánchez.