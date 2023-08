El Port de Tarragona invertirà 148.000 euros per millorar la circulació pel dic de Llevant

Les obres tindran una duració estimada de tres mesos

Actualitzada 29/08/2023 a les 13:50

El Port de Tarragona introduirà millores de trànsit i seguretat al dic de Llevant a l'alçada del Far de La Banya, per tal de millorar les condicions de circulació dels autobusos en aquest punt.Concretament es construirà un mur exterior i s'ampliarà la calçada amb l'objectiu principal d'augmentar el radi de gir disponible en aquesta zona, permetent als autobusos que van cap al recinte portuari circular amb fluïdesa i sense la necessitat de realitzar maniobres complexes. Aquesta intervenció té un pressupost de 147.937 euros i una duració estimada de 3 mesos un cop s'iniciïn les obres.Aquesta millora és una demostració clara de l'aposta contínua de l'Autoritat Portuària de Tarragona per garantir la seguretat i l'eficiència de les seves operacions i instal·lacions. Una necessitat actual, però que en el futur encara serà més clara, atès que el flux de passatgers de creuers es mantindrà o augmentarà en els propers anys.