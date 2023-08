El Parlament designarà els republicans Laura Castel i Hèctor Sánchez com a senadors

Castel ha estat senadora per Tarragona fins ara, que va quedar fora de la cambra alta en les últimes eleccions generals

Actualitzada 29/08/2023 a les 13:29

ERC ha proposat nomenar com a senadors per designació autonòmica a Laura Castel i Héctor Sànchez, que rellevaran a Pau Furriol i Adelina Escandell en la cambra alta.El nomenament de Castel i Sànchez es votarà aquest divendres 1 de setembre en un ple del Parlament específic, coincidint amb la celebració d'un altre ple per a votar dos recursos d'inconstitucionalitat, han informat aquest dimarts fonts de la cambra catalana.ERC disposa de tres senadors per designació parlamentària després de l'acord aconseguit a principis de legislatura per a aplicar la fórmula Imperiali; el tercer senador, Josep Maria Reniu, continuarà en el càrrec, ha informat el partit.Laura Castel ha estat senadora per Tarragona fins ara, quan va quedar fora de la cambra alta en aquestes últimes eleccions generals, a les que va concórrer com a número dos de la llista (ERC va obtenir un sol senador), i forma part de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa.Per part seva, Héctor Sànchez és el líder de Comunistes de Catalunya, formació que es va presentar en coalició amb ERC a les últimes eleccions generals, en les quals va ocupar el número 7 al Congrés per Barcelona, per la qual cosa no va sortir elegit diputat.