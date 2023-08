El cambrilenc Eloi Duran, semifinalista del concurs Sona9 del 2023

Els escollits actuaran al festival Acústica, al Mercat de Música Viva de Vic, a les Festes de Santa Tecla i a la Mercè

Actualitzada 29/08/2023 a les 10:02

El concurs Sona9 ha anunciat els dotze semifinalistes de l'edició d'enguany: David Cabot, D'Marius, Eloi Duran, Núria Duran, Foss, Iglú, Neptú, Oxigen, Rokyo, Roserona, Sa Pena i Sosun.dance. Tots ells actuaran al festival Acústica, al Mercat de Música Viva de Vic, a les Festes de Santa Tecla i a la Mercè. Després de les semifinals, se seleccionarà els sis concursants que passaran a la fase final que se celebrarà el mes d'octubre. Finalment, la final del Sona9, amb els tres finalistes elegits pel jurat, tindrà lloc el 16 de novembre a l'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm de Barcelona. El Sona9 està organitzat per Enderrock, TV3 i Catalunya Ràdio - iCat, i té amb el suport dels governs de Catalunya, País Valencià, Illes Balears i Andorra.La plataforma d'artistes emergents en català arriba a la fase semifinal amb dotze propostes classificades. Després dels 10 concerts preliminars celebrats a Barcelona, Manresa, Girona, Lleida, Tarragona, València, Palma i Andorra, el jurat ha escollit els dotze grups i solistes que passaran a la fase semifinal del concurs, que se celebrarà al llarg del mes de setembre.Els artistes escollits han estat David Cabot (pop d'autor de Palma), Núria Duran (indie-folk de Barcelona) i Neptú (synthpop de Lleida), que actuaran a l'Acústica de Figueres; Iglú (pop de Barcelona), Oxigen (pop-rock de Girona) i Rokyo (pop-funk d'Escaldes-Engordany), que es presentaran al Mercat de Música Viva de Vic; Eloi Duran (indie-pop de Tarragona), Foss (indie-folk de la Floresta) i Roserona (pop d'autor de Cardedeu), que tocaran a les Festes de Santa Tecla a Tarragona; i finalment D'Marius (hip-hop de Girona), Sa Pena (música urbana de Gandia) i Sosun.dance (electropop de Barcelona), que faran el seu concert a les Festes de la Mercè a Barcelona.Els semifinalistes –onze escollits pel jurat del concurs i el grup guanyador del Premi Verkami per Votació Popular– hauran de presentar el seu repertori en directe en un concert de 25 minuts i complementar-lo amb dues noves proves: versionar o adaptar al català una cançó enregistrada per un altre artista, i musicar el poema d'un autor novell proposat per l'organització del certamen.Dels dotze cantants i grups semifinalistes, el jurat del Sona9 seleccionarà els sis que passaran a la fase final que se celebrarà el mes d'octubre. Tots ells participaran en un concert de petit format al programa Sona9 d'iCat, on també hauran d'interpretar la versió o el poema que hagin triat a la fase anterior, i també faran una estada a Cases de la Música per preparar el directe amb un director i productor d'escena. L'aptitud i l'actitud dels participants serà definitiva per escollir els tres finalistes que actuaran el 16 de novembre a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona.