Edu Polo repara el Mural del Bestiari Festiu de Tarragona

La imatge del Lleó i el Griu han estat reparades, quan falta poc menys d'un mes perquè arribi la Festa Major de Santa Tecla

Actualitzada 28/08/2023 a les 21:15

L'artista Edu Polo va repintar, durant la setmana passada, les parts del Mural del Bestiari Festiu de Tarragona que havien quedat afectades per una acció vandàlica. La imatge del Lleó i el Griu han estat reparades, quan falta poc menys d'un mes perquè arribi la Festa Major de Santa Tecla. Així, també s'ha deixat llest per a quan els alumnes de l'Escola Saavedra, lloc on es troba el mural, tornin a les classes el pròxim 6 de setembre.La Mulassa de Tarragona va denunciar el passat 31 de juliol, a través del seu perfil de Twitter, les «actituds incíviques» que havia patit el Mural del Bestiari Festiu de Tarragona, una obra que va portar a terme Edu Polo i que va ser inaugurada el desembre de 2022. L'entitat es va posar ràpidament en contacte amb l'artista que va crear aquest mural per repintar les parts afectades el més aviat possible. I així ha sigut.