De Tarragona a l'Academia de Cine Español

'Cara Sucia', el llargmetratge del director Ignacio Acconcia que produeix l'empresa tarragonina Ayhe Productions, ha estat seleccionada per l'Academia

Actualitzada 28/08/2023 a les 19:50

Els barris de Ponent de Tarragona arribaran fins a l'elit del cinema espanyol a través del filmd'Ignacio Acconcia. El llargmetratge del director argentí és un dels sis projectes que han sigut seleccionats pel programa Rueda de desenvolupament de guions de l'Academia de Cine Español. La pel·lícula explica la història de Bruno, un noi de 15 anys que resideix en un dels barris de Ponent de Tarragona.Bruno té vitiligen, una malaltia que despigmenta la seva pell negra de manera progressiva i, en un acte d'inconsciència absoluta, per a guanyar-se la confiança dels seus nous amics, decideix gravar-se agredint a un company de classe amb intel·ligència límit. Les conseqüències d'aquest fet trastoquen completament el seu dia a dia. El jove és condemnat a prestar serveis en benefici de la comunitat en una residència de menors amb discapacitat intel·lectual. És a través de la seva redempció, acompanyat per persones en dificultats com ell, on canviarà la seva manera d'entendre i enfrontar-se al món.El film està produït per l'empresa tarragonina Ayhe Productions, liderada per David Aymerich. «Amb aquest projecte volem posar en valor dues realitats que conviuen als límits de la nostra societat», destacava el productor executiu. «Ens alegrem que l'Academia ho hagi sabut veure i posi en valor l'aposta per explicar històries de l'extraradi de les grans capitals», subratllava Aymerich respecte a la selecció per part de l'acadèmia.El director argentí Ignacio Acconcia està instal·lat a Tarragona des de fa més de 4 anys. En la seva filmografia destaca com a director i guionista de la pel·lícula(2021), que va ser guanyadora d'un esment especial del Jurat de la Seminci, del Premi Docs & Teens del Docs Barcelona i nominada a millor pel·lícula documental en els Premis Gaudí.Acconcia destacava que «poder formar part del Programa Rueda ens permetrà desenvolupar el guió de la pel·lícula des de casa», a més, afegia que «és com una beca per treballar a distància sense desplaçar-nos constantment a Madrid o Barcelona com succeeix normalment». Finalment, el director explicava que «formar part d'un espai tan prestigiós com l'Academia és un gran impuls per explicar aquesta història universal des de Tarragona al món».El programa Rueda és un programa de desenvolupament de projectes de cinema que impulsa l'Academia de Cine Español –en paral·lel al programa Residencias que obliga a desenvolupar el projecte des de Madrid–per posar en relleu i potenciar la producció descentralitzada de les grans capitals, afavorint les històries i els autors que conviuen a municipis de menys de 400.000 habitants d'arreu de l'Estat espanyol. El finançament per l'escriptura del guió de cada projecte seleccionat és de 7.000 euros i el film tarragoní ha estat entre els sis escollits.