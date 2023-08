Tarragona s'afegeix a les III Jornades Modernistes Els Pallaresos 1900

La cita cultural se celebrarà el 4 i 5 de novembre

L'Ajuntament de Tarragona reforçarà la seva aposta pel món jujolià amb la seva presència a les III Jornades Modernistes del Camp de Tarragona Els Pallaresos 1900. A més, el consitori tarragoní realitzarà conjunt d'accions juntament amb el seu homòleg dels Pallaresos.La consellera de Cultura de Tarragona, Sandra Ramos, i el regidor de Cultura dels Pallaresos, Marc Prada, s'han reunit per tal de refermar aquesta aposta envers el modernisme i la figura de l'arquitecte tarragoní Josep Maria Jujol, que va néixer a Tarragona i està enterrat als Pallaresos i en ambdues poblacions té una obra molt destacada reconeguda pels experts en art internacional.«Tarragona és un dels municipis signants del Manifest Jujolià promogut per l'Ajuntament dels Pallaresos i el compromís amb aquesta figura és ferma per part de l'Ajuntament de Tarragona», ha destacat Sandra Ramos, que ha puntualitzat «l'aposta del govern envers la cura i la promoció del llegat modernista de la ciutat de Tarragona, tant de Jujol com d'altres autors».L'Ajuntament de Tarragona estarà present així a les III Jornades Divulgació Històrica Modernista Els Pallaresos 1900, que tindran lloc el cap de setmana del 4 i 5 de novembre i on es promocionarà de nou el modernisme del Camp de Tarragona i molt especialment el llegat del genial arquitecte Josep Maria Jujol.