La 4a edició de 'Lectures de Mar' girarà entorn el rellotge del Port del dic de Llevant

L'activitat se celebrarà l'1 de setembre savant del Tinglado 1

Actualitzada 28/08/2023 a les 12:52

L'Arxiu del Port i la Biblioteca Pública de Tarragona organitzen la quarta edició de Lectures de Mar que tindrà lloc l'1 de setembre, a les 20.30 hores, a la placeta de davant del Tinglado 1 del Moll de Costa.Sota el lema Història i música al voltant del barri del rellotge del Port es llegiran vint-i-un textos sobre el control horari, els projectes i la construcció del rellotge, el rellotge i els rellotgers, la inauguració i el rellotge a la literatura, de la mà d'Encarnació Laínez, Josep Maria Piñol i Antònia Sabater. La música anirà a càrrec de David Blay i Eladi Dalmau. L'activitat és gratuïta i no cal fer reserva prèvia.Al Tinglado 2 es podrà contemplar l'exposició sobre l'evolució i la història de l'icònic rellotge que durant uns anys va marcar la vida quotidiana de molts treballadors tarragonins.Per commerorar el centenari del rellotge del Port del dic de Llevant tarragoní ja s'han dut a terme diferents propostes aquests darrers mesos, com la presentació d'un llibre amb la història del monument, una exposició al Tinglado 2 o rutes guiades.Les Lectures de Mar és una activitat que conjunta música i lectura de textos històrics i literaris. En aquesta nova edició, els rapsodes interpretaran lectures extretes del llibre: Un rellotge centenari (1922-2022). La torre rellotge del port de Tarragona de Coia Escoda i Ramon Aloguín.Aquests textos històrics de l'obra citada s'acompanyaran d'altres lectures relacionades, d'autors locals com: Artur Bladé Desumvila, Rosa Padró Canals o Ramon Comas Maduell, i també es llegiran dos fragments de dues narracions que van guanyar el Premi de Narrativa Curta Port de Tarragona l'any 2015 el de Mireia Oncins, i el 2017 el de Nerea Guinart.