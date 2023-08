L'Associació Logos lluita contra la bretxa digital amb un servei d'assessorament

En el darrer any i mig, l'entitat ha oferit recursos i ha ajudat més de 2.500 persones perquè puguin realitzar tràmits administratius en línia

Actualitzada 27/08/2023 a les 21:39

Més de 2.500 persones han passat pel local de l'Associació Logos Projectes Socials, que ofereix un servei d'assessorament per realitzar tràmits en línia. «Arran de la pandèmia vam detectar que existia aquesta necessitat entre la ciutadania», explica David Domènech, president de l'entitat. Així, tracten de lluitar contra la bretxa digital i ajudar aquells qui no tenen accés a internet i a les noves tecnologies. «Sobretot centrem els nostres esforços en les persones que es trobin en risc d'exclusió, immigrants o gent sense recursos», detalla.



Tràmits feixucs

Domènech assenyala que l'administració està tendint cada cop més cap a aquest vessant digital. «Molts tràmits s'han de fer en línia i, si s'ha de fer alguna cosa de manera presencial, abans has de demanar cita prèvia per internet», indica. L'Associació Logos ofereix en la seva seu, ubicada al número 13 del carrer Nou de Santa Tecla, un espai amb ordinadors i accés a internet. «Oferim aquests recursos a aquells qui ho necessitin», explica el president de l'entitat. En aquest sentit, apunta que fan falta més equipaments com la Biblioteca Pública de Tarragona, on es posen diversos ordinadors a disposició de la ciutadania.«Tots aquests tràmits que has de fer davant l'administració solen ser complicats i feixucs», explica Domènech, qui comenta que a les persones que acudeixen al local de l'entitat «els costa entendre'ls». Entre d'altres, ajuden a sol·licitar l'Ingrés mínim vital o la Renda garantida de ciutadania a la Seguretat Social, o a concertar una cita prèvia. Des de l'Associació Logos assenyalen que els problemes burocràtics afecten a tothom d'una manera o una altra.«El problema amb les persones grans és que no tenen tantes competències digitals», apunta el president de l'entitat. En canvi, els joves «saben utilitzar moltes aplicacions, però no saben resoldre tràmits administratius». Per això, en el cas dels adolescents, se'ls dona un cop de mà perquè puguin sol·licitar beques. «També ajudem gent amb discapacitat», apunta. Domènech explica que la majoria de les persones que arriben a l'associació venen derivades d'altres institucions com «el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), l'ONCE, o els Serveis Socials».L'entitat compta amb el suport de la Diputació de Tarragona, en el seu camí per combatre la bretxa digital. Dos treballadors i dos voluntaris s'encarreguen d'obrir el local els dimarts i els dijous, de 17.30 a 20 hores. «La nostra intenció és poder obrir cada dia per arribar a més gent», indica Domènech, qui detalla que «han arribat a venir 30 o 40 persones en una tarda». I és que el local se'ls està quedant petit. Per això, esperen poder tancar aviat una col·laboració amb l'Ajuntament de Tarragona que els permeti gaudir de més recursos per continuar fent un bé molt necessari per a la societat.«A partir d'ara, tots els tràmits es faran en línia», indica el president de l'Associació Logos, qui destaca la importància que la ciutadania pugui gaudir d'un servei d'assessorament i no quedin exclosos pel simple fet de no tenir accés a un ordinador o de no saber com realitzar un tràmit administratiu per internet.