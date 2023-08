L'Ajuntament de Tarragona licita contractes de serveis per als Centres Cívics

S'externalitza la gestió per la falta de recursos

Actualitzada 28/08/2023 a les 21:15

L'Ajuntament de Tarragona no disposa, actualment, dels recursos personals necessaris per a poder atendre de forma directa la totalitat dels serveis que se suposa que la Xarxa de Centres Cívics de la Ciutat han de brindar a la ciutadania. És per això que, davant aquesta incapacitat, el consistori està treballant en una nova licitació d'aquest servei, atès que el 16 de juny passat va finalitzar l'anterior prestació i no es preveu que la nova estigui a punt abans del 25 de setembre, de manera que s'opta per a realitzar una licitació pont per al període comprès entre aquesta data i el 31 de desembre.La falta de recursos personals que impossibiliten a l'Ajuntament poder atendre de forma directa la totalitat dels serveis que han de complir els Centres Cívics, fan que sigui necessària la seva externalització en un contracte amb un pressupost de 51.927,64€ amb IVA que atorgarà l'organització i dinamització dels serveis i activitats infantils i familiars de la Xarxa que inclou els Centres de: Bonavista, Llevant, Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador, Torreforta i el Centre Sociocultural de la Part Alta.L'adjudicatari haurà de desenvolupar els serveis de Ludoteca i jugoteca, el servei de sala d'estudi, la programació infantil i familiar dels centres i també les activitats extraordinàries a desenvolupar, i el seguiment dels diferents projectes que desenvolupen aquests serveis, així com participar en el Parc de Nadal de la ciutat, al dia internacional del joc i la joguina i en els programes culturals de la ciutat.El contractista aportarà tots els recursos humans necessaris, seguint les indicacions de l'Ajuntament. El personal que executi les tasques objecte d'aquest contracte estarà sota la dependència laboral de l'empresa adjudicatària d'acord amb la legislació laboral vigent.