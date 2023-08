Estiu amb menys robatoris als barris de Llevant de Tarragona gràcies a les càmeres de vigilància

A excepció de la Móra, la resta de barris i urbanitzacions reconeixen que la delinqüència s'ha reduït des que es van instal·lar

Actualitzada 27/08/2023 a les 21:22

Satisfacció generalitzada entre els residents de Llevant pels resultats que estan donant les càmeres de videovigilància que va instal·lar l'Ajuntament de Tarragona el passat mes d'octubre. Durant els darrers mesos, la sensació d'inseguretat s'ha reduït en gairebé tots els barris i urbanitzacions, segons exposen les associacions veïnals. «No s'ha erradicat, però ja no és el que era abans», afirma Josep Anton Solé, president de l'AV de Boscos, qui afirma que els robatoris «han baixat en picat des que hi ha les càmeres». En aquest sentit, apunta que només hi ha hagut «casos puntuals».



Càmeres a la Part Alta

Tant Solé com Noly Carbonell, presidenta de l'Associació de Veïns de Cala Romana, asseguren que les càmeres estan complint el seu objectiu de tenir un efecte dissuasiu. «A l'època de juliol i agost el problema dels robatoris era continu, però aquest estiu no s'ha sentit això», indica Carbonell, qui detalla que només hi ha hagut petits furts en alguna zona concreta de la urbanització, però res important. Tot i que la situació ha millorat, la presidenta de l'agrupació veïnal reconeix que, igualment, fa falta més presència policial. «Entenem que és complicat, però creiem que fan falta més patrulles», comenta.Un dels punts on creu que la Guàrdia Urbana hi hauria de ser de manera més freqüent és «a la primera entrada de Cala Romana, a l'alçada de la platja dels Capellans». Sobretot per aquelles persones que aparquen en llocs on no està permès durant la temporada estival, que és quan més activitat hi ha. D'altra banda, apunta que també continuen patint el problema deldurant les nits. A Monnars-Solimar no pateixen aquest fenomen, però també requereixen més presència policial. «Sempre et tranquil·litza més que hi hagi patrulles per la zona», assegura la presidenta de l'associació de veïns del barri, Anna Maria Solé.«A través del grup de Whatsapp que utilitzem per comunicar-nos amb els veïns, hem comprovat que les càmeres estan tenint un efecte favorable», expressa Solé. «Ens sentim més segurs», afirma. En aquest sentit, apunta que els residents de la urbanització sempre han estat molt sensibilitzats amb el tema dels robatoris i des de l'entitat s'han mantingut sempre atents per si hi havia algun avís. «En el nostre cas, tenim el bosc al costat, que és un refugi molt bo per als lladres», indica la presidenta de l'AV, qui explica que darrerament han patit algun cas concret, però que «els Mossos han actuat amb la màxima celeritat».El consistori va instal·lar fins a vint càmeres de seguretat i lectors de matrícula, a finals de l'any passat als barris de Llevant. En concret, a Cala Romana hi ha set equips col·locats; a Monnars-Solimar, quatre, i a Boscos, tres. D'altra banda, se n'han instal·lat dos als Pinars i a la Móra i un, tant a l'Escorpí com a Ferran, on el president de l'associació de veïns, Enrique Fernández, ha notat que «ja no hi ha tants robatoris». Els residents de la zona valoren positivament una mesura que ha servit per pal·liar una problemàtica que afectava a l'estiu, però que també es notava molt la resta de l'any: «Com hi ha poca població i molts dels habitatges són segones residències, a l'hivern patíem molts robatoris, però això ha canviat des que es van instal·lar les càmeres».En línies generals, segons el que han experimentat els veïns de Llevant, els equips de videovigilància estan complint amb el seu objectiu. En alguna zona, però, no acaben d'estar contents. És el cas dels Pinars. Delfina Hernández, presidenta de la comunitat de propietaris de la urbanització, explica que, abans que aquestes es col·loquessin, no patien robatoris més enllà d'algun incident puntual. Així, no han pogut constatar cap canvi. Això sí, Hernández es queixa que les càmeres no estan servint per acabar amb altres actes incívics que es produeixen a la zona: «Continua venint gent a regirar la brossa buscant ferralla i deixen totes les escombraries fora».En el cas de la Móra-Tamarit, on només hi ha dues càmeres, instal·lades a les entrades del barri, els veïns tampoc estan satisfets. «No ha tingut cap mena d'efecte positiu», apunta el president de l'Associació de Veïns Francesc Garcia, qui assegura que «continuem com els altres anys, amb molts intrusos que entren a xalets i a bars o restaurants». A més, creu que és «bàsic», que hi hagi més presència policial per acabar amb la «sensació d'inseguretat» dels veïns.Els equips de videovigilància arribaran a altres punts de la ciutat. El consistori ja va explicar que la instal·lació de les 35 càmeres de la Part Alta ja està adjudicada i en els pròxims mesos es col·locaran i es posaran en funcionament. D'altra banda, també van explicar que s'instal·larien a la zona centre i a Ponent, una de les més afectades per la delinqüència.