El Ball de Diables de Tarragona estrena nous vestits pel 40è aniversari de la seva recuperació

L'entitat ha programat tot un seguit d'actes per Santa Tecla per celebrar el seu aniversari

Actualitzada 28/08/2023 a les 13:42

El Ball de Diables de Tarragona ha preparat diversos actes per celebrar el 40 aniversari de la seva recuperació dintre de les festes de Santa Tecla.El programa d'actes comptarà amb Repsol com patrocinador principal d'aquesta commemoració. De fet, la primera col·laboració de Repsol amb les festes de Santa Tecla va ser precisament amb la mateixa entitat, ara fa 25 anys, amb el suport a la creació del Ball de Diables Infantil de Tarragona.Els actes del 40è aniversari del Ball de Diables s'iniciaran el pròxim dissabte 9 de setembre, al passeig de les Palmeres, amb un assaig de l'Àliga i un vermut amb un concert de rumba a càrrec del grup Dantuvi. Al vespre serà el torn del «tardeig» amb el dj Jordi Gilabert, que seleccionarà la millor música indie nacional i internacional. La jornada culminarà, ben entrada la matinada, amb el grup de versions de clàssics nacionals Veneno en la piel, i rematarà la nit Lizard Dj.El divendres 15 de setembre, a les 21.15 h, coincidint amb l'inici oficial de les festes de Santa Tecla, es presentaran els nous vestits dels diables a la porta principal de l'Hospital de Santa Tecla. El responsable del disseny i la pintura, feta a mà, és l'il·lustrador tarragoní Edu Polo. Els nous vestits han estat possibles gràcies a la col·laboració de Repsol i també a una campanya de micromecenatge.L'endemà, la tarda del dissabte 16, el Ball de Diables és l'encarregat d'organitzar la 39a Mostra de Folklore Viu. Aquest mostra, enguany anomenada Retalls del vestit, vol ser un recull dels diferents elements que han inspirat el dissenyador Edu Polo en la confecció dels nous vestits: el model dels diables tradicionals del Camp de Tarragona, el vol de la roba dels gegants en girar, diversos elements que trobem a la natura, i les milícies que defensaven les nostres contrades. Els participants d'aquesta cercavila seran el Ball de Diables de Reus, les Fil·loxeretes de Sant Sadurní d'Anoia, la Farnaca de Cambrils, el Caramot del Vendrell, el gegant Carrasclet de Reus i els Gegants de la Ciutat de Barcelona. La Mostra finalitzarà a les 20 h amb una tanda de lluïment a la plaça de les Cols.El mateix dia, a les 21.30 h, la plaça de les Cols viurà el punt àlgid de la celebració dels 25 anys del Ball de Diables Infantil de Tarragona amb la realització de la primera carretillada infantil que se celebra al Camp de Tarragona.Diumenge 17, a les 22.30 h, al carrer Cós del Bou, hi haurà la sortida commemorativa, que només es realitza cada cinc anys, on es podran veure tots els vestits de les diferents èpoques del Ball de Diables. Hi participaran un centenar de diables: persones vinculades a l'entitat durant aquests 40 anys de trajectòria.Finalment, dimecres 20, després del Retaule de Santa Tecla, a les 23.30 h, el Ball de Diables oferirà una espectacular carretillada, que també se celebra només en ocasions molt especials: cada cinc anys. En finalitzar, es dispararan 40 salves pirotècniques que donaran per finalitzats els actes especials per celebrar aquest 40è aniversari, i alhora, serviran per encetar els actes dels dies més tradicionals de la festa major.