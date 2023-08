Comença a aixecar-se l'estructura del nou Hospital Viamed Tarragona

Sobre Viamed Salud

Viamed Salud és un grup hospitalari que té per objectiu aportar a aquelles regions on s'instal·la un valor afegit per a la seva població en matèria de salut i confort per al pacient. Compta amb una nombrosa xarxa de centres per tot el país, integrada per nou hospitals localitzats a Andalusia, Aragó, Catalunya, La Rioja, Múrcia i Madrid, diversos centres ambulatoris de consultes externes i un centre sociosanitari.

El grup es caracteritza per integrar professionals especialitzats per al tractament de les diferents patologies, prioritzant el tracte humà i proper amb els pacients, per estar modernament dotats a les seves instal·lacions hospitalàries, equipats amb l'última tecnologia medico-quirúrgica, i per defensar una política de respecte i sostenibilitat mediambiental.