L'EMT presenta recorreguts alternatius amb motiu del pas de la Vuelta per Tarragona

Les Línies L5 i L85 que uneix Sant Salvador amb centre estaran totalment tallades, sense recorregut alternatiu, mentre duri la cursa

Actualitzada 27/08/2023 a les 19:36

Amb motiu de l'esdeveniment la Vuelta al seu pas per Tarragona, el pròxim dimarts dia 29 d'agost a partir de les 16:00 h i fins a les 18:00 h, aproximadament, l'Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) ha previst recorreguts alternatius de les línies dels autobusos municipals.L'EMT ha creat itineraris alternatius per donar el màxim de cobertura possible als usuaris i usuàries adaptant-se als talls de mobilitats durant el temps que duri el pas de la 4a etapa de l'esdeveniment esportiu.Donada la impossibilitat de creuar la ciutat, les dues línies que vertebren la ciutat i que uneixen Ponent amb Llevant i amb Sant Pere i Sant Pau, passant pel centre, es partiran cadascuna en dos trossos i caldrà que els usuaris/es que vulguin anar de punta a punta de la línia facin transbordament al centre.Les línies que habitualment circulen per Rambla Vella tindran recorregut alternatiu pel vial William J. Bryant i el passeig Rafael Casanova per tal de poder connectar les dues parts de la ciutat, que d'altra forma quedarien aïllades.Les línies L5, L85, que uneixen Sant Salvador amb el centre i les línies L21 i L41 es quedaran sense servei fins que la Guàrdia Urbana restauri la normalitat del trànsit en el seu recorregut.