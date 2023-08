L'Ajuntament de Tarragona alerta d'un intent de frau a Instagram

S'ha detectat un perfil fals del Patronat d'Esports

Actualitzada 26/08/2023 a les 17:27

Aquest dissabte al migdia el Patronat Municipal d'Esports de Tarragona (PMET) ha detectat un compte fals a Instagram que, identificat com a @patronatesportstgn_, es fa passar pel compte oficial del PMET, @patronatesportstgn. El compte fals, que té un perfil en privat, es posa en contacte amb els usuaris, els comunica que han guanyat el sorteig a la zona VIP de La Vuelta a Tarragona i els adreça a una pàgina on els demana dades bancàries.Al respecte, el Patronat Municipal d'Esports i l'Ajuntament han denunciat els fets a la Guàrdia Urbana. Igualment, han denunciat el compte fals a Instagram i han fet diverses publicacions a les xarxes municipals advertint del frau. De moment, no hi ha constància de cap usuari víctima de l'intent de frau però tant l'Ajuntament com el Patronat Municipal d'Esports estan amatents per ajudar qualsevol persona afectada a presentar denúncia. Igualment, volen comunicar que cap compte municipal ha estat hackejat i que es tracta exclusivament d'un compte fals.Tant l'Ajuntament com el PMET fan una crida a la difusió de la notícia per prevenir el frau mentre treballen perquè el compte sigui eliminat. Igualment recorden als usuaris de les xarxes socials que l'Ajuntament en cap cas demana dades bancàries als seus seguidors, ni en sortejos ni en cap altra circumstància, i emplacen els usuaris a tenir màxima precaució a l'hora de seguir perfils amb conductes com les descrites, a assegurar-se de l'autenticitat dels comptes i a denunciar els comptes sospitosos de spam o frau pels canals que ofereix cada xarxa social i seguint les recomanacions consells i canals de denúncia detallats a https://ciberseguretat.gencat.cat/ca/detalls/article/article_decaleg_phishin.