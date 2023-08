Una onada de robatoris a garatges i trasters manté Sant Ramon en alerta

L'associació de veïns de la urbanització ha registrat fins a vuit furts aquest mes, que es concentren al carrer del Mas dels Cups

Més presència policial

Es respira un clima d'inseguretat i intranquil·litat a la urbanització de Sant Ramon. Durant aquest mes d'agost, els veïns han patit una onada de robatoris a garatges i trasters. Pedro Sánchez, president de l'Associació de Veïns (AV) de la Ciutat de Tarragona des de Sant Ramon i Sant Salvador, assegura que s'han registrat fins a vuit entrades aquestes darreres setmanes i que «segurament hi ha algun veí que també ha patit aquest problema i no ens ho ha comunicat». Els robatoris s'estan produint al carrer del Mas dels Cups, sobretot a xalets. «És l'avinguda principal del barri», indica Sánchez.«Molts veïns tenen por i estan nerviosos», assegura el president de l'AV. Per aquest motiu, molts d'ells estan més atents aquests darrers dies, per si detecten algun moviment estrany al voltant dels seus habitatges. «De vegades, hi ha persones, les quals acostumen a ser joves, que es queden observant alguns domicilis des del carrer. Ens avisem per Whatsapp, per estar alerta», indica Sánchez. Els residents afectats també han denunciat aquesta problemàtica a la policia. «Sobretot insistim als veïns que no s'enfrontin a ells, sinó que avisin del cas. Han de ser conscients que els delinqüents no tenen res a perdre», explica.Els lladres s'han emportat sobretot bicicletes i patinets. Fins i tot han arribat a robar menjar de les neveres o congeladors que guarden alguns veïns als seus garatges o trasters. De moment, els vuit furts que s'han registrat han estat sense violència. «No hem vist que hagin forçat cap entrada», explica Sánchez. «Els lladres s'esperen fins que veuen entrar un cotxe al garatge i, mentre la porta o la persiana està baixant, aprofiten per ficar-se a dins», detalla. També s'ha donat el cas en què el delinqüent «ha saltat una tanca o un mur per colar-se en una propietat i han trobat alguna porta interior que no estava tancada amb clau».Des de l'agrupació veïnal també estan preocupats per si algun d'aquests individus està buscant una casa buida per poder ocupar-la. «Demanarem una reunió amb l'alcalde, Rubén Viñuales, que en la campanya ens va dir que s'encarregaria de la seguretat ciutadana», afirma Sánchez, qui assegura que «no demanem que erradiquin el problema, però sí que li posin fre». I és que la urbanització de Sant Ramon fa anys que arrossega aquesta «xacra». Ja en el 2019, el llavors president de l'Associació de Veïns de la Ciutat de Tarragona des de Sant Ramon i Sant Salvador va denunciar que el nombre de robatoris i el clima d'inseguretat ja estava en augment.En aquell moment, els residents de la zona van demanar més presència policial. Ho ha tornat a fer Sánchez, però no només pels robatoris a garatges i trasters del carrer Mas dels Cups. «A l'avinguda de Sant Salvador hi ha un carreró on s'està concentrant la venda d'estupefaents», assegura el president de l'entitat veïnal, qui afegeix que «això crea inseguretat als veïns, perquè també es produeixen baralles». Per tant, creu que la Guàrdia Urbana hauria de ser-hi present per combatre ambdós problemes.